MLB／小葛雷諾5億美元合約起跑 開心認為新球季會更有意思

藍鳥隊去年在世界大賽打滿7場不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）重新出發，開始執行5億美元合約第1季，他說：「我對今年充滿信心，我們有能力取得很多成就。」

藍鳥去年季初和小葛雷諾延長合約，從本季開始14年5億美元，直到2039年結束，總值躍居史上第2，僅次於大都會隊索托（Juan Soto）的15年7億6500萬美元，兩人將在3月世界棒球經典賽效力多明尼加隊。

2019年一起登上大聯盟的比切特（Bo Bichette），這個休賽季以自由球員身分轉戰大都會，簽下3年1億2600萬美元合約；藍鳥官網指出，他是小葛雷諾的摯友，兩人一起從低階聯賽一路打拼，當時就被視為球隊的未來之星，總教練史奈德（John Schneider）表示，今年對小葛雷諾來說是全新體驗，但或許對他有利。

史奈德說：「當你和某人朝夕相處8到10年，彼此之間就形成固定模式，這對小葛雷諾是一個機會，他能發出更大的聲音，並明白這支球隊過去是他的，未來也是他的。」

藍鳥在休賽季全力補強，團隊戰力被評為A級，史奈德表示，今年不是捍衛分區冠軍、也非捍衛美聯冠軍，要像去年一樣全力以赴衝擊新球季，目標是贏得世界大賽冠軍。

小葛雷諾也說：「我們引進新球員，而且都是很棒的球員，我覺得今年會更有意思；說實在地，我比去年更開心，不管什麼原因，就是更開心，感覺也很好。」