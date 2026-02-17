快訊

MLB／小葛雷諾5億美元合約起跑 開心認為新球季會更有意思

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾練球。 路透

藍鳥隊去年在世界大賽打滿7場不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）重新出發，開始執行5億美元合約第1季，他說：「我對今年充滿信心，我們有能力取得很多成就。」

藍鳥去年季初和小葛雷諾延長合約，從本季開始14年5億美元，直到2039年結束，總值躍居史上第2，僅次於大都會隊索托（Juan Soto）的15年7億6500萬美元，兩人將在3月世界棒球經典賽效力多明尼加隊。

2019年一起登上大聯盟的比切特（Bo Bichette），這個休賽季以自由球員身分轉戰大都會，簽下3年1億2600萬美元合約；藍鳥官網指出，他是小葛雷諾的摯友，兩人一起從低階聯賽一路打拼，當時就被視為球隊的未來之星，總教練史奈德（John Schneider）表示，今年對小葛雷諾來說是全新體驗，但或許對他有利。

史奈德說：「當你和某人朝夕相處8到10年，彼此之間就形成固定模式，這對小葛雷諾是一個機會，他能發出更大的聲音，並明白這支球隊過去是他的，未來也是他的。」

藍鳥在休賽季全力補強，團隊戰力被評為A級，史奈德表示，今年不是捍衛分區冠軍、也非捍衛美聯冠軍，要像去年一樣全力以赴衝擊新球季，目標是贏得世界大賽冠軍。

小葛雷諾也說：「我們引進新球員，而且都是很棒的球員，我覺得今年會更有意思；說實在地，我比去年更開心，不管什麼原因，就是更開心，感覺也很好。」

MLB／不認同「道奇摧毀棒球說」 馬恰多：我他X的愛死了！

道奇隊用鈔票堆出冠軍陣容，成功兌現二連霸，招來的評價褒貶不一，甚至稱是「摧毀棒球」，兩大球星教士隊馬恰多（Manny M...

MLB／稱道奇是「400公斤大猩猩」 響尾蛇老闆：不會打贏每場戰鬥

已經打下二連霸的道奇隊還在無限堆疊戰力，今年依舊是最被看好奪冠球隊，響尾蛇隊老闆坎崔克（Ken Kendrick）以90...

MLB／官方預測道奇豪華先發陣容 塔克扛第2棒掩護大谷翔平

美國職棒大聯盟MLB日前在官方X預測洛杉磯道奇本季可能的先發名單，引發球迷熱議。 根據官方預測，大谷翔平將擔任「第1棒、指定打擊」，繼續扮演球隊進攻發動機的角色，不過第2棒人選並非過往熟悉的貝茲

MLB／親訪白襪基地關心村上宗隆 高津臣吾預測開轟數「fifty-five」

白襪隊今天展開全員到齊春訓首日，日籍重砲村上宗隆轉戰大聯盟後的砲管備受矚目，過去在養樂多隊執教村上的高津臣吾設下高標，面...

MLB／新賽季投打展望 大谷拚生涯50勝、300轟

大聯盟各隊展開春訓，大谷翔平準備迎接旅美生涯第九季，可望全面恢復投打「二刀流」，只要身體健康、維持正常出賽，不但輕鬆可達...

