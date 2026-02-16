MLB／官方預測道奇豪華先發陣容 塔克扛第2棒掩護大谷翔平

美國職棒大聯盟MLB日前在官方X預測洛杉磯道奇本季可能的先發名單，引發球迷熱議。

根據官方預測，大谷翔平將擔任「第1棒、指定打擊」，繼續扮演球隊進攻發動機的角色，不過第2棒人選並非過往熟悉的貝茲（Mookie Betts），而是重磅加盟的新援塔克（Kyle Tucker）。

塔克今年1月以4年2億4000萬美元的合約轉投道奇，這筆天價合約也讓他成為聯盟焦點人物之一。這位左打強棒曾在2023年拿下打點王，並4度入選明星賽。預測名單中，他被安排在「第2棒、右外野」，夾在大谷與MVP組合之間，形成強大火力串聯。

第3棒為守游擊的貝茲，第4棒則是一壘手弗里曼（Freddie Freeman），兩位MVP等級球星坐鎮中心打線，依然氣勢凌人。

塔克加盟讓道奇打線更加升級。 路透社

第5棒由世界大賽奪冠功臣鐵捕史密斯（Will Smith）擔綱，第6棒是三壘手孟西（Max Muncy），第7棒為左外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández），3人都是具備強大長打火力和豐富大賽經驗，關鍵時刻往往都有重要貢獻。

第8棒安排中外野手帕赫斯（Andy Pages），第9棒則是宣布本季後退休的老將羅哈斯（Miguel Rojas）。整條打線總年薪高達17億2327萬美元，超過台幣500億元，堪稱史上最豪華打線之一。

除了打線星光熠熠，道奇先發輪值同樣令人矚目。官方預測開幕戰將由山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）擔任先發投手，展現球團對他的高度信任。接續輪值依序為史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平，以及希恩（Emmet Sheehan）與佐佐木朗希兩位年輕戰將。若此配置成真，道奇將同時擁有多名具備王牌實力的投手，深度同樣驚人。

另一方面，道奇還不忘在牛棚方面尋找新戰力，迎來前紐約大都會隊守護神狄亞茲（Edwin Díaz），讓主帥羅伯茲（Dave Roberts）直呼「他能讓我們的後援投手群更加穩固」。

重資打造如此夢幻陣容，外界普遍看好道奇新賽季能夠挑戰洋基當年寫下3連霸的巨大成就，即使賽季尚未開打，藍色軍團早已先聲奪人。