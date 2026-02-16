MLB／稱道奇是「400公斤大猩猩」 響尾蛇老闆：不會打贏每場戰鬥

已經打下二連霸的道奇隊還在無限堆疊戰力，今年依舊是最被看好奪冠球隊，響尾蛇隊老闆坎崔克（Ken Kendrick）以900磅（約408公斤）的大猩猩形容道奇，「在叢林法則中，大猩猩也不會是每場戰鬥的贏家。」

道奇在休賽季再度啟動銀彈攻勢，團隊薪資飆破4億美元，看著一支球隊獨強，讓是否該設薪資上限再成話題。

響尾蛇與道奇同處國聯西區，坎崔克今天在春訓基地受訪，也無法避免這個話題，他對此表示，「道奇在財務運作上非常成功，創造驚人收入，他們的支出從未超過收入，也完全遵守規則。」他坦言，這對響尾蛇來說不是好事，「但我們沒有任何負面情緒。」

坎崔克也透露，前幾天才跟別人聊天談到，道奇就像900磅的大猩猩，「但在叢林法則中，大猩猩並不是每場戰鬥勝利的一方。」他強調，今年響尾蛇的目標，是希望向球迷證明，他們是一支能打到10月（季後賽）的球隊。