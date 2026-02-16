MLB／不認同「道奇摧毀棒球說」 馬恰多：我他X的愛死了！

道奇隊用鈔票堆出冠軍陣容，成功兌現二連霸，招來的評價褒貶不一，甚至稱是「摧毀棒球」，兩大球星教士隊馬恰多（Manny Machado）、費城人隊哈波（Bryce Harper）則是豎起大拇指，直言其他球隊都該這麼做。

教士與道奇同樣身處國聯西區，馬恰多直接感受道奇的強大，今天在春訓基地被問到如何看冠軍球隊道奇持續花錢補強，馬恰多霸氣回應：「我他X的愛死了！」

馬恰多表示，「老實說，我覺得每支球隊都應該這麼做，道奇找到方法辦到這件事，我覺得這對棒球是好事。我認為每支球隊都有能力這麼做，所以我希望30隊都能從中學習。」

哈波的答案也有志一同，「老實說，我很喜歡道奇所做的事。」他表示，「道奇花錢，打造一支優秀的球隊，他們經營球隊就像經營公司一樣，而且朝著正確的方式進行。」

哈波也指出，即便沒有那麼多錢的球隊，也能透過選秀、養成、交易建構球隊競爭力，他點出很多人沒看到道奇在選秀和養成上也做得很好，才能透過交易潛力新秀換來大咖球星，「大家都說道奇砸錢，但並不只是這樣，他們也有選秀、也有養成，每件事都在正確的方向上，他們懂得怎樣打造一支最強的棒球隊。」