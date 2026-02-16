MLB／親訪白襪基地關心村上宗隆 高津臣吾預測開轟數「fifty-five」

白襪隊今天展開全員到齊春訓首日，日籍重砲村上宗隆轉戰大聯盟後的砲管備受矚目，過去在養樂多隊執教村上的高津臣吾設下高標，面對當地電視台詢問認為子弟兵會打多少全壘打，直接以英文回答「55」，55轟正是大谷翔平去年所締造的日籍球員單季最多轟紀錄。

村上從白襪展開旅美生涯，而高津的選手生涯橫跨日職、美職、韓職以及中職興農牛隊，在各地都留下打拚足跡，曾效力4支美職球隊（白襪、大都會、小熊、巨人），2004年的旅外起點同樣也是白襪。

村上確定落腳白襪後，高津就曾表示，「一定要去幫他加油」，今天他就應芝加哥當地電視台節目邀請，來到白襪春訓基地，關心村上在新環境的訓練狀況。

當主持人詢問認為村上會打出幾轟時，高津不需等翻譯，就直接以英文回應「55（fifty-five）」，再被追問是認真的嗎？高津解釋：「開玩笑啦！」但他也強調，並不覺得這是不可能的數字，只要村上可以好好適應、持續擊出安打，「55轟完全是有可能的。」