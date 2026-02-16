快訊

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看 咖啡、茶飲囤貨趁現在

MLB／親訪白襪基地關心村上宗隆 高津臣吾預測開轟數「fifty-five」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
村上宗隆、高津臣吾在白襪春訓基地合影。圖／取自白襪官方X
村上宗隆、高津臣吾在白襪春訓基地合影。圖／取自白襪官方X

白襪隊今天展開全員到齊春訓首日，日籍重砲村上宗隆轉戰大聯盟後的砲管備受矚目，過去在養樂多隊執教村上的高津臣吾設下高標，面對當地電視台詢問認為子弟兵會打多少全壘打，直接以英文回答「55」，55轟正是大谷翔平去年所締造的日籍球員單季最多轟紀錄。

村上從白襪展開旅美生涯，而高津的選手生涯橫跨日職、美職、韓職以及中職興農牛隊，在各地都留下打拚足跡，曾效力4支美職球隊（白襪、大都會、小熊、巨人），2004年的旅外起點同樣也是白襪。

村上確定落腳白襪後，高津就曾表示，「一定要去幫他加油」，今天他就應芝加哥當地電視台節目邀請，來到白襪春訓基地，關心村上在新環境的訓練狀況。

當主持人詢問認為村上會打出幾轟時，高津不需等翻譯，就直接以英文回應「55（fifty-five）」，再被追問是認真的嗎？高津解釋：「開玩笑啦！」但他也強調，並不覺得這是不可能的數字，只要村上可以好好適應、持續擊出安打，「55轟完全是有可能的。」

白襪 小熊

延伸閱讀

MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯

MLB／村上宗隆明赴春訓基地報到 山本由伸請隊友好好照顧他

MLB／白襪為村上宗隆加裝免治馬桶 期望靠Trajekt發球機修揮空率

MLB／期待村上宗隆帶來新火花 白襪隊友：跟他對決可不有趣

相關新聞

MLB／親訪白襪基地關心村上宗隆 高津臣吾預測開轟數「fifty-five」

白襪隊今天展開全員到齊春訓首日，日籍重砲村上宗隆轉戰大聯盟後的砲管備受矚目，過去在養樂多隊執教村上的高津臣吾設下高標，面...

MLB／新賽季投打展望 大谷拚生涯50勝、300轟

大聯盟各隊展開春訓，大谷翔平準備迎接旅美生涯第九季，可望全面恢復投打「二刀流」，只要身體健康、維持正常出賽，不但輕鬆可達...

MLB／美媒看好道奇3連霸 列7強敵「提防」

大聯盟新球季將於三月廿六日開打，巨人隊在舊金山主場對洋基隊進行開幕戰，美國媒體最近陸續推出團隊戰力排名，衛冕軍道奇隊評價...

MLB／球迷狂喜！道奇春訓大谷翔平投27球 日籍3強投並排畫面曝光

效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的日本球星大谷翔平13日在美國亞利桑那州格蘭岱爾春訓，首日就進入牛棚投出27球，狀態良好。...

MLB／前守護者投手涉操縱投球賭案情升高 檢指季後賽遭操控

美國聯邦檢察官在今天解密的起訴書中，指控前克里夫蘭守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）在季後賽故意投假球，並...

MLB／大谷又皮了！休賽季短一點比較好 秀英文：懂我意思吧！

大谷翔平今天在道奇隊投捕開練首日受訪，馬上就展現調皮的一面，一句「短一點的休賽季是好事」，引起媒體追問，大谷翔平以英文回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。