MLB／球迷狂喜！道奇春訓大谷翔平投27球 日籍3強投並排畫面曝光

效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的日本球星大谷翔平13日在美國亞利桑那州格蘭岱爾春訓，首日就進入牛棚投出27球，狀態良好。MLB在社群媒體X張貼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希投球影片，3名日籍強投並排畫面曝光後，掀起球迷熱議。

日媒Full-Count報導，本屆世界棒球經典賽（WBC）大谷以指定打擊（DH）身分註冊，道奇總教練羅伯茲也已明確表示，大谷將不會在經典賽登板投球。對此，大谷表示會配合球隊方針與自身狀況調整，「DH出賽沒有問題，目前就是專心做好打擊方面的準備」。

他也坦言，現階段要在WBC投球確實有難度，「所以我也能接受這樣的安排」，「這是對棒球界非常重要的賽事」。

談到投手進度，大谷指出，希望盡快進行LiveBP（實戰投打練習），「今天的牛棚就是為此做準備，如果下週能投Live BP，就能以不錯的狀態迎接WBC」。

大谷在春訓首日就展現高度投入，對上捕手史密斯（Will Smith），投出四縫線快速球、卡特球、滑球、二縫線快速球、曲球與指叉球等球種共27球，讓一旁觀察的羅伯茲忍不住連連驚呼。

回顧上季，大谷共出賽158場（含14場投打同場），打擊率.282，轟出國聯第2多的55支全壘打、102分打點、20次盜壘，OPS（整體攻擊指數）高達1.014，高居聯盟第一，並以146得分寫下大聯盟最高紀錄。

投手方面，大谷克服第2次右肘手術後復出，14場登板投47局，戰績1勝1敗、防禦率2.87、62次三振，休季拿下生涯第4座、連續第3年的MVP。

進入道奇第3個賽季，大谷預計從開幕起重啟睽違3年的「二刀流」模式，表現備受期待。

除了大谷翔平與山本由伸進入牛棚練投之外，佐佐木朗希也同樣進行投球調整。MLB官網把3人的投球畫面並列公開，引發熱烈迴響。

影片中，身穿道奇球衣的3人在為新賽季進行調整，官方還以「Heat, heat and more heat」為配文，將3人的投球畫面直向排列呈現。

其中最受矚目的是以獨特投球動作聞名的山本由伸。他幾乎不高抬左腳、迅速出手投出的快速球格外搶眼。當3人畫面並排比較時，可以清楚看到大谷和佐佐木還在振臂準備時，山本已經開始啟動投球，更凸顯他動作的精簡俐落。

網友紛紛留言，「道奇這3人太犯規了」、「再看一次還是覺得由伸的動作太誇張了」、「3人並排，更能看出山本的投球方式有多特殊」。