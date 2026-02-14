MLB／前守護者投手涉操縱投球賭案情升高 檢指季後賽遭操控

美國聯邦檢察官在今天解密的起訴書中，指控前克里夫蘭守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）在季後賽故意投假球，並使用暗語企圖協助賭徒贏得單項投注，此案將於5月開庭審理。

路透社報導，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室在起訴書中指出，克拉塞在效力守護者期間投假球的次數，遠比最初懷疑的還要多。

檢方如今懷疑，克拉塞在2023年至2025年賽季間共操控15顆投球，其中包括2024年美聯分區系列賽首戰，守護者對底特律老虎隊的第9局。此外，他曾意圖在另外3次出賽機會中投假球，但最終未能登板。

解密的起訴書指出，克拉塞與共犯在簡訊往來中使用「chicken（雞）」與「rooster（公雞）」等字眼，掩飾其刻意投出壞球的暗號。

「運動員」（The Athletic）網站引述2025年5月18日的例子指出，27歲的克拉塞當天收到一則簡訊，內容為：「今天的『戰鬥』中，向第一隻『公雞』丟一顆石頭。」

檢方表示，賭徒至少從這起操控中獲利45萬美元，並將部分不法所得予以克拉塞及其隊友歐提茲（LuisOrtiz）作為回扣。兩人目前面臨多項指控，包括電信詐欺共謀、誠信服務詐欺共謀、洗錢共謀，以及以賄賂影響體育賽事的共謀罪。

檢方並指控27歲的歐提茲有投2顆假球。

美國職棒大聯盟（MLB）去年7月已將2人列入限制名單並停賽。

克拉塞與歐提茲對所有指控均不承認，審判預定5月4日開庭。不過歐提茲的辯護律師除請求延後外，也要求主審法官將其案件與克拉塞分開審理。

克拉塞曾3度入選明星賽、並於2024年獲美聯賽揚獎票選第2，生涯防禦率1.88，在366場出賽中累積182次救援成功，守護者是在2019年與德州遊騎兵的交易將其納入。

歐提茲生涯16勝22敗、防禦率4.05，75場出賽中有50場先發，曾在2022至2024年效力匹茲堡海盜，2025年轉戰守護者。