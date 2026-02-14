快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

MLB／前守護者投手涉操縱投球賭案情升高 檢指季後賽遭操控

中央社／ 綜合外電報導
前克里夫蘭守護者投手克拉塞在季後賽故意投假球，並使用暗語企圖協助賭徒贏得單項投注，此案將於5月開庭審理。 美聯社
前克里夫蘭守護者投手克拉塞在季後賽故意投假球，並使用暗語企圖協助賭徒贏得單項投注，此案將於5月開庭審理。 美聯社

美國聯邦檢察官在今天解密的起訴書中，指控前克里夫蘭守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）在季後賽故意投假球，並使用暗語企圖協助賭徒贏得單項投注，此案將於5月開庭審理。

路透社報導，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室在起訴書中指出，克拉塞在效力守護者期間投假球的次數，遠比最初懷疑的還要多。

檢方如今懷疑，克拉塞在2023年至2025年賽季間共操控15顆投球，其中包括2024年美聯分區系列賽首戰，守護者對底特律老虎隊的第9局。此外，他曾意圖在另外3次出賽機會中投假球，但最終未能登板。

解密的起訴書指出，克拉塞與共犯在簡訊往來中使用「chicken（雞）」與「rooster（公雞）」等字眼，掩飾其刻意投出壞球的暗號。

「運動員」（The Athletic）網站引述2025年5月18日的例子指出，27歲的克拉塞當天收到一則簡訊，內容為：「今天的『戰鬥』中，向第一隻『公雞』丟一顆石頭。」

檢方表示，賭徒至少從這起操控中獲利45萬美元，並將部分不法所得予以克拉塞及其隊友歐提茲（LuisOrtiz）作為回扣。兩人目前面臨多項指控，包括電信詐欺共謀、誠信服務詐欺共謀、洗錢共謀，以及以賄賂影響體育賽事的共謀罪。

檢方並指控27歲的歐提茲有投2顆假球。

美國職棒大聯盟（MLB）去年7月已將2人列入限制名單並停賽。

克拉塞與歐提茲對所有指控均不承認，審判預定5月4日開庭。不過歐提茲的辯護律師除請求延後外，也要求主審法官將其案件與克拉塞分開審理。

克拉塞曾3度入選明星賽、並於2024年獲美聯賽揚獎票選第2，生涯防禦率1.88，在366場出賽中累積182次救援成功，守護者是在2019年與德州遊騎兵的交易將其納入。

歐提茲生涯16勝22敗、防禦率4.05，75場出賽中有50場先發，曾在2022至2024年效力匹茲堡海盜，2025年轉戰守護者。

守護者 歐提茲 明星賽

延伸閱讀

經典賽／平良海馬原是日本終結者人選 隅田知一郎遞補石井大智

MLB／藍鳥美聯封王功臣巴塞特 寶刀未老加盟金鶯再出發

中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯

MLB／簽菅野智之還不夠 洛磯再補老將左投昆塔納

相關新聞

MLB／大谷又皮了！休賽季短一點比較好 秀英文：懂我意思吧！

大谷翔平今天在道奇隊投捕開練首日受訪，馬上就展現調皮的一面，一句「短一點的休賽季是好事」，引起媒體追問，大谷翔平以英文回...

MLB／前守護者投手涉操縱投球賭案情升高 檢指季後賽遭操控

美國聯邦檢察官在今天解密的起訴書中，指控前克里夫蘭守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）在季後賽故意投假球，並...

MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

昔日「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸職棒生涯前13年效力的老虎隊，除了球迷感到驚喜，當今的老虎王牌...

MLB／宣告「我回來了」！ 赫南德茲、孟西續留道奇 力拚三連霸

34歲工具人赫南德茲（Kike Hernandez）新球季重返道奇隊，他在個人社群上發布影片向道奇球迷宣告「我回來了」，...

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

動完右手鉤狀骨手術不到24小時，響尾蛇隊明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）就現身春訓基地，右手打著石膏開始...

MLB／踏進球場20秒以為代誌大條 太空人布朗被告知夢寐以求的事

春訓報到第1天，太空人隊27歲右投布朗（Hunter Brown）立刻被告知，3月27日在休士頓主場對天使隊開幕戰，確定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。