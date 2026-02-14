MLB／大谷又皮了！休賽季短一點比較好 秀英文：懂我意思吧！

大谷翔平今天在道奇隊投捕開練首日受訪，馬上就展現調皮的一面，一句「短一點的休賽季是好事」，引起媒體追問，大谷翔平以英文回應：「You know what I mean.（你知道我的意思）」，背後意涵不言自明。

大谷前年季後專注在手肘韌帶手術的復健，去年季中已經重啟雙刀，這個休賽季終於不是在復健中度過。今天在投捕開訓首日受訪，談到今年季外準備狀況，他表示，「「終於能夠度過一個正常的休賽季，雖然時間比較短，但我覺得短一點也是好事，在那段時間內應該已經做了充分的準備。」

這是因為道奇隊連兩年打入世界大賽並奪冠，成為最晚結束賽程的兩支球隊之一，因此大谷的休賽季比以往都要更短。

當被追問為何「短一點比較好」，大谷笑笑回應：「You know what I mean」，媒體進一步開玩笑說「翻譯是不是要失業了」，大谷翔平表示，「還是需要啦！有時會有人問一些比較刁鑽的題目，還是需要翻譯來幫我迴避。」