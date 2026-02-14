快訊

214情人節大樂透頭獎上看1.8億元 大紅包小紅包還有很多

Dyson兩大空氣清淨機開箱！HushJet HJ10小鋼炮換氣滅甲醛、BP04錐形氣流速揪惡臭

經典賽／大谷接受專注打擊決定！想要冠軍「不是一次就會滿足」

MLB／大谷又皮了！休賽季短一點比較好 秀英文：懂我意思吧！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。路透
大谷翔平。路透

大谷翔平今天在道奇隊投捕開練首日受訪，馬上就展現調皮的一面，一句「短一點的休賽季是好事」，引起媒體追問，大谷翔平以英文回應：「You know what I mean.（你知道我的意思）」，背後意涵不言自明。

大谷前年季後專注在手肘韌帶手術的復健，去年季中已經重啟雙刀，這個休賽季終於不是在復健中度過。今天在投捕開訓首日受訪，談到今年季外準備狀況，他表示，「「終於能夠度過一個正常的休賽季，雖然時間比較短，但我覺得短一點也是好事，在那段時間內應該已經做了充分的準備。」

這是因為道奇隊連兩年打入世界大賽並奪冠，成為最晚結束賽程的兩支球隊之一，因此大谷的休賽季比以往都要更短。

當被追問為何「短一點比較好」，大谷笑笑回應：「You know what I mean」，媒體進一步開玩笑說「翻譯是不是要失業了」，大谷翔平表示，「還是需要啦！有時會有人問一些比較刁鑽的題目，還是需要翻譯來幫我迴避。」

大谷翔平 道奇 世界大賽

延伸閱讀

經典賽／大谷接受專注打擊決定 想要冠軍「不是一次就會滿足」

MLB／大谷翔平本季3檔搖頭娃娃日 「G7系列」還原道奇奪冠瞬間

經典賽／《運動畫刊》預測日本打線 大谷翔平打第1棒

經典賽／大谷若打第1棒誰是下一棒？ 澤村拓一：沒人比近藤更適合

相關新聞

MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

昔日「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸職棒生涯前13年效力的老虎隊，除了球迷感到驚喜，當今的老虎王牌...

MLB／宣告「我回來了」！ 赫南德茲、孟西續留道奇 力拚三連霸

34歲工具人赫南德茲（Kike Hernandez）新球季重返道奇隊，他在個人社群上發布影片向道奇球迷宣告「我回來了」，...

MLB／大谷又皮了！休賽季短一點比較好 秀英文：懂我意思吧！

大谷翔平今天在道奇隊投捕開練首日受訪，馬上就展現調皮的一面，一句「短一點的休賽季是好事」，引起媒體追問，大谷翔平以英文回...

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

動完右手鉤狀骨手術不到24小時，響尾蛇隊明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）就現身春訓基地，右手打著石膏開始...

MLB／踏進球場20秒以為代誌大條 太空人布朗被告知夢寐以求的事

春訓報到第1天，太空人隊27歲右投布朗（Hunter Brown）立刻被告知，3月27日在休士頓主場對天使隊開幕戰，確定...

MLB／藍鳥新朋友希斯超獨特 唐老鴨、米老鼠T恤現身春訓營

藍鳥隊去年在世界大賽不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，季後在自由球員（FA）市場簽下30歲右投希斯（Dylan Cease...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。