快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

桌球／WTT清奈球星挑戰賽 鄭怡靜勝印度選手晉16強

中央社／ 台北13日電
鄭怡靜在比賽中回球。 新華社
鄭怡靜在比賽中回球。 新華社

在印度舉行的WTT清奈球星挑戰賽，台灣一姐鄭怡靜在女單32強，以11比9、11比5、11比13、11比5擊退印度好手穆克吉，不但晉級16強，也拿下兩人交手2連勝。

鄭怡靜為調整狀態，並未參加上週的ITTF亞洲盃桌球錦標賽，本週轉戰世界桌球職業大聯盟（WTT）印度清奈球星挑戰賽。

現年33歲、世界排名第21名的鄭怡靜，賽前和排名第87名的穆克吉（Sutirtha Mukherjee）僅在2022年交手1次，當時鄭怡靜以4比1獲勝。

今天兩人再度交鋒，首局互有拉鋸，鄭怡靜在9比9平手時連得2分率先開紅盤；第2局，鄭怡靜的招牌強力正手拍不斷強攻，在2比2平手時，拉出8比2攻勢取得6個局末點後，順利再收下。

第3局開賽鄭怡靜以1比6落後，不過她追至7比7平手後進入拉鋸，只可惜在11比10出現賽末點未能把握，被對手連得3分落敗。

鄭怡靜隨即回穩，在第4局開賽5比1攻勢奠定勝基，隨後對手頻頻出現失誤，鄭怡靜繼續將差距擴大到8比3，順利獲勝。

另外，年僅22歲、世界排名第88的台灣新生代好手黃愉偼，今天同樣在清奈球星挑戰賽首輪，以11比9、11比5、11比9驚喜擊敗世界排名第22名、大會第5種子的日本好手木原美悠。

至於男單台灣唯一代表馮翊新，被大會列為第11種子，32強同樣輕鬆以直落3扳倒盧森堡選手美拉德諾維奇（Luka Mladenovic）晉級。

鄭怡靜 挑戰賽 大聯盟

延伸閱讀

不滿貿協犧牲農民「向狡猾的美國投降」 印度3億人罷工示威

印度立百病毒出現死亡案例 護理師感染後過世

桌球／鄭怡靜錯失3賽末點 無緣WTT馬斯喀特挑戰賽4強

桌球／WTT馬斯喀特挑戰賽 鄭怡靜完封中國女將闖8強

相關新聞

MLB／宣告「我回來了」！ 赫南德茲、孟西續留道奇 力拚三連霸

34歲工具人赫南德茲（Kike Hernandez）新球季重返道奇隊，他在個人社群上發布影片向道奇球迷宣告「我回來了」，...

桌球／WTT清奈球星挑戰賽 鄭怡靜勝印度選手晉16強

在印度舉行的WTT清奈球星挑戰賽，台灣一姐鄭怡靜在女單32強，以11比9、11比5、11比13、11比5擊退印度好手穆克...

MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

昔日「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸職棒生涯前13年效力的老虎隊，除了球迷感到驚喜，當今的老虎王牌...

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

動完右手鉤狀骨手術不到24小時，響尾蛇隊明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）就現身春訓基地，右手打著石膏開始...

MLB／踏進球場20秒以為代誌大條 太空人布朗被告知夢寐以求的事

春訓報到第1天，太空人隊27歲右投布朗（Hunter Brown）立刻被告知，3月27日在休士頓主場對天使隊開幕戰，確定...

MLB／藍鳥新朋友希斯超獨特 唐老鴨、米老鼠T恤現身春訓營

藍鳥隊去年在世界大賽不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，季後在自由球員（FA）市場簽下30歲右投希斯（Dylan Cease...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。