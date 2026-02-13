桌球／WTT清奈球星挑戰賽 鄭怡靜勝印度選手晉16強
在印度舉行的WTT清奈球星挑戰賽，台灣一姐鄭怡靜在女單32強，以11比9、11比5、11比13、11比5擊退印度好手穆克吉，不但晉級16強，也拿下兩人交手2連勝。
鄭怡靜為調整狀態，並未參加上週的ITTF亞洲盃桌球錦標賽，本週轉戰世界桌球職業大聯盟（WTT）印度清奈球星挑戰賽。
現年33歲、世界排名第21名的鄭怡靜，賽前和排名第87名的穆克吉（Sutirtha Mukherjee）僅在2022年交手1次，當時鄭怡靜以4比1獲勝。
今天兩人再度交鋒，首局互有拉鋸，鄭怡靜在9比9平手時連得2分率先開紅盤；第2局，鄭怡靜的招牌強力正手拍不斷強攻，在2比2平手時，拉出8比2攻勢取得6個局末點後，順利再收下。
第3局開賽鄭怡靜以1比6落後，不過她追至7比7平手後進入拉鋸，只可惜在11比10出現賽末點未能把握，被對手連得3分落敗。
鄭怡靜隨即回穩，在第4局開賽5比1攻勢奠定勝基，隨後對手頻頻出現失誤，鄭怡靜繼續將差距擴大到8比3，順利獲勝。
另外，年僅22歲、世界排名第88的台灣新生代好手黃愉偼，今天同樣在清奈球星挑戰賽首輪，以11比9、11比5、11比9驚喜擊敗世界排名第22名、大會第5種子的日本好手木原美悠。
至於男單台灣唯一代表馮翊新，被大會列為第11種子，32強同樣輕鬆以直落3扳倒盧森堡選手美拉德諾維奇（Luka Mladenovic）晉級。
