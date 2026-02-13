快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
老虎王牌史庫柏。 美聯社
老虎王牌史庫柏。 美聯社

昔日「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸職棒生涯前13年效力的老虎隊，除了球迷感到驚喜，當今的老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）更興奮，說起能和這名兒時偶像共組先發輪值，他講到起雞皮疙瘩，而正式見面後所做的第一件事，是帶著這名大前輩逛老虎春訓基地。

韋蘭德本月就要滿43歲，生涯拿過三座塞揚獎，今年與老虎簽下一年約，繼2017年後重返前東家，將與連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏並肩作戰，消息還沒正式確定前，史庫柏就已經期待不已。

「當球隊還在討論要簽下他的時候，我提早得知一點消息，我興奮得像個孩子一樣，他是我兒時的偶像，而我現在可以跟他在同一個休息室裡。」29歲的史庫柏直言：「如果你在10年前跟我說，我會跟韋蘭德在同一隊，而且共組先發輪值，我會說你瘋了。」

如今這個不曾想過的畫面成為現實，史庫柏講著講著還是很興奮，「這真的很酷，我現在都要起雞皮疙瘩了，當你看著他的選手生涯，講到他的生涯能對我個人帶來的影響，我還可以再繼續講30分鐘。」

有這樣準名人堂等級的選手在身邊，即使史庫柏已經是目前大聯盟頂級投手，仍有很多事想向韋蘭德學習，並且以他為目標，「我想要做到他做過的所有事、達成他生涯中所達到的成就，能夠和他成為置物櫃的鄰居，真的太棒了。」

實際和韋蘭德見到面的那天，史庫柏一開口就問了這位在老虎隊待過13年的球星，「嘿，你需要我帶你導覽這個地方嗎？」他原本是試圖要想用開玩笑的方式來破冰，沒想到韋蘭德說，「認真說，我需要。」史庫柏才突然在想，「等等，這座球場是什麼時候建的？」

韋蘭德前一次出現在老虎的春訓基地TigerTown已是2017年，而園區之後經過大規模整修，因此再回到這裡，環境確實對韋蘭德來說有些陌生。史庫柏也說，到時候回到老虎主場Comerica Park，他還要再開一次這個玩笑。

至於被問到，和韋蘭德見面後問他的第一個問題，史庫柏笑說：「我問他，他希望要我怎麼稱呼他，這是我的第一個問題，之後就是慢慢開始認識他。」至於關於棒球的問題，史庫柏認為兩人還有很多相處的時間，這些之後都會自然發生。

史庫柏 韋蘭德 老虎

延伸閱讀

MLB／踏進球場20秒以為代誌大條 太空人布朗被告知夢寐以求的事

MLB／史庫柏上周打贏薪資仲裁 老虎宣布開幕戰先發對決教士

MLB／史庫柏贏了！年薪10億破薪資仲裁紀錄 空降大聯盟投手第5

MLB／「虎王」史庫柏開完仲裁庭 想拿3200萬美元明天揭曉答案

相關新聞

MLB／宣告「我回來了」！ 赫南德茲、孟西續留道奇 力拚三連霸

34歲工具人赫南德茲（Kike Hernandez）新球季重返道奇隊，他在個人社群上發布影片向道奇球迷宣告「我回來了」，...

MLB／和兒時偶像韋蘭德當隊友 史庫柏興奮得像小孩

昔日「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸職棒生涯前13年效力的老虎隊，除了球迷感到驚喜，當今的老虎王牌...

MLB／開完刀火速回球場訓練 卡洛爾錯過經典賽「非常失望」

動完右手鉤狀骨手術不到24小時，響尾蛇隊明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）就現身春訓基地，右手打著石膏開始...

MLB／踏進球場20秒以為代誌大條 太空人布朗被告知夢寐以求的事

春訓報到第1天，太空人隊27歲右投布朗（Hunter Brown）立刻被告知，3月27日在休士頓主場對天使隊開幕戰，確定...

MLB／藍鳥新朋友希斯超獨特 唐老鴨、米老鼠T恤現身春訓營

藍鳥隊去年在世界大賽不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，季後在自由球員（FA）市場簽下30歲右投希斯（Dylan Cease...

MLB／藍鳥美聯封王功臣巴塞特 寶刀未老加盟金鶯再出發

金鶯隊投手、捕手今天首次開訓，36歲右投巴塞特（Chris Bassitt）將在短期內加入春訓營，大聯盟官網指出，他已和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。