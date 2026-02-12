快訊

MLB／踏進球場20秒以為代誌大條 太空人布朗被告知夢寐以求的事

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
布朗。 美聯社
布朗。 美聯社

春訓報到第1天，太空人隊27歲右投布朗（Hunter Brown）立刻被告知，3月27日在休士頓主場對天使隊開幕戰，確定扛起先發重任，這也是太空人近5季首次開季首戰出現新面孔，前4年都是左投瓦德茲（Framber Valdez），已經跳槽老虎隊。

太空人官網指出，布朗前天抵達春訓營後，被告知放下行李箱，先去總教練艾斯帕達（Joe Espada）辦公室，再開始練球；布朗還以為自己遇到麻煩了，笑說：「才進入球場20秒，想說天啊，怎麼這麼快就惹惱教頭？」

但艾斯帕達傳達的訊息讓布朗興奮不已，得知自己將首次擔任開幕戰先發投手，他說：「真的太興奮了，這對我來說意義重大，從小到大都是夢寐以求的事，這次會面實在太棒了。」

布朗2022年9月登上大聯盟，接下來3季成為主力先發，都投出雙位數勝投，去年出賽31場，戰績12勝9敗、防禦率2.43，在美聯塞揚票選只輸給老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、紅襪隊克羅契（Garrett Crochet）。

美國隊備戰世界棒球經典賽，布朗本來接獲徵詢，但和球團討論後決定婉拒，專注今年賽季。艾斯帕達說：「王牌投手肩負一定責任，投開幕戰是布朗應得的，看著他成長為大聯盟最優秀的投手之一，我感到非常欣慰，他絕對是球隊的領袖。」

