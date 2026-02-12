快訊

MLB／藍鳥新朋友希斯超獨特 唐老鴨、米老鼠T恤現身春訓營

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
希斯參加藍鳥春訓。 路透

藍鳥隊去年在世界大賽不敵道奇隊，挑戰隊史第3冠失利，季後在自由球員（FA）市場簽下30歲右投希斯（Dylan Cease），7年合約總值2億1000萬美元，他前往春訓營報到「有備而來」，昨天穿著唐老鴨T恤亮相，今天換成米老鼠，官網形容：「希斯有獨特風格，以棒界標準來看，他算是特立獨行的人。」

希斯的合約總值在這次休賽季排名第2，只落後道奇隊塔克（Kyle Tucker）的4年2億4000萬美元，也是所有FA投手最高，邁入生涯第8季將和高斯曼（Kevin Gausman）、畢柏（Shane Bieber）、耶薩維奇（Trey Yesavage）、貝瑞歐斯（Jose Berrios）、龐斯（Cody Ponce）共組先發投手群。

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）笑說：「他們融入得很好，尤其是和高斯曼，髮型和鬍子都很搭，其中3人看起來就像搖滾樂團。」

希斯秀出唐老鴨、米老鼠T恤，吸引不少媒體注意，笑說自己很容易感到無聊，總是忙著嘗試新的嗜好，喜歡畫畫、飛盤高爾夫，也和父親一起養蜂，最近迷上雪茄和復古服裝，「我喜歡在eBay低價競標。」

希斯提前進入春訓營，強調想要趕快熟悉一切、認識所有人，他表示，接下來最重要就是恢復狀況，讓身體適應更高強度的投球，把所有球路、控球調整到位，做好上場比賽的準備。

希斯 道奇 藍鳥

相關新聞

MLB／史庫柏上周打贏薪資仲裁 老虎宣布開幕戰先發對決教士

老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）今天正式宣布，兩屆美聯塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）確定扛起今年開幕...

MLB／藍鳥新朋友希斯超獨特 唐老鴨、米老鼠T恤現身春訓營

MLB／藍鳥美聯封王功臣巴塞特 寶刀未老加盟金鶯再出發

金鶯隊投手、捕手今天首次開訓，36歲右投巴塞特（Chris Bassitt）將在短期內加入春訓營，大聯盟官網指出，他已和...

MLB／亞瑞納多直擊卡洛爾受傷 前一球還轟出全壘打....

響尾蛇隊春訓起步，將在21日展開熱身賽，明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）練習打擊時意外受傷，讓總教練羅夫...

MLB／卡洛爾突然告知右手骨折 響尾蛇教頭驚嚇「你在開玩笑吧？」

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在春訓練打時，造成右手鉤狀骨骨折，確定退出世界棒球經典賽美國隊...

MLB／簽菅野智之還不夠 洛磯再補老將左投昆塔納

洛磯簽下菅野智之後再接再厲，根據大聯盟官網，洛磯與資深左投昆塔納（Jose Quintana）達成協議，雙方簽下一年600萬美元合約，兩人將成為洛磯薄弱輪值裡重要支柱。 目前37歲的昆塔納資歷豐

