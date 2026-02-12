MLB／藍鳥美聯封王功臣巴塞特 寶刀未老加盟金鶯再出發

金鶯隊投手、捕手今天首次開訓，36歲右投巴塞特（Chris Bassitt）將在短期內加入春訓營，大聯盟官網指出，他已和金鶯達成1年1850萬美元合約，球團還未正式公布，目前正等待體檢結果出爐。

巴塞特生涯11年投出83勝65敗、防禦率3.64，包括去年11勝9敗、防禦率3.96，成為藍鳥隊奪下美聯冠軍的功臣，季後進入自由球員市場，新球季將從金鶯再出發，這張合約將獲300萬美元簽約獎金，如果先發達到27場，還將獲得50萬美元的激勵獎金。

巴塞特在2023年奪下美聯勝投王，效力藍鳥3季投出37勝；官網指出，巴塞特近年證明自己寶刀未老，已經連續4季先發達30場以上，金鶯一直在尋找一位可靠、耐用且投球品質高的投手，他完全符合要求。

金鶯2023、24年都闖進季後賽，合計拿下192勝，去年雖被看好，卻以75勝87敗掉到美聯東區排名墊底，最近一座世界大賽冠軍已是1983年的事。