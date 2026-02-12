快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾。 路透
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾。 路透

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在春訓練打時，造成右手鉤狀骨骨折，確定退出世界棒球經典賽美國隊，響尾蛇官網指出，卡洛爾今天動手術，目前還不確定將缺席多久，最樂觀的情況是開幕戰前後復出。

響尾蛇2023年奪下隊史第2座國聯冠軍，卡洛爾也獲新人王，成為球隊封王大功臣，而且最近3季都達20轟、20盜，寫下隊史新紀錄，連3季三壘打更是國聯最多，不料邁入生涯第5季前意外受傷，對國家隊和響尾蛇都是重大損失。

官網指出，響尾蛇投手和捕手昨天完成春訓首次訓練後，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）走向在媒體區等候的記者，途中碰到卡洛爾，這位25歲好手告知：「我覺得我的手骨折了。」羅夫洛嚇了一跳，回說：「你在開玩笑吧？」

卡洛爾和一些野手提前進入春訓營，官網透露，他在練習打擊時先揮出全壘打，接著擊出一顆界外球，立刻低頭查看自己的右手，確定鉤狀骨骨折，

官網指出，卡洛爾非常渴望參加經典賽，可以肯定的是，已經無法代表美國出席了，羅夫洛也說：「昨晚我和卡洛爾通電話時，他首先提到的就是無法參加經典賽。」

響尾蛇新球季將於3月27日開打，在洛杉磯對衛冕軍道奇隊展開3連戰，官網分析卡洛爾從2022年8月登上大聯盟至今，一直是球隊進攻的關鍵人物，教練團當然希望他能夠盡快康復。

卡洛爾 響尾蛇 經典賽

相關新聞

MLB／史庫柏上周打贏薪資仲裁 老虎宣布開幕戰先發對決教士

老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）今天正式宣布，兩屆美聯塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）確定扛起今年開幕...

MLB／卡洛爾突然告知右手骨折 響尾蛇教頭驚嚇「你在開玩笑吧？」

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在春訓練打時，造成右手鉤狀骨骨折，確定退出世界棒球經典賽美國隊...

MLB／簽菅野智之還不夠 洛磯再補老將左投昆塔納

洛磯簽下菅野智之後再接再厲，根據大聯盟官網，洛磯與資深左投昆塔納（Jose Quintana）達成協議，雙方簽下一年600萬美元合約，兩人將成為洛磯薄弱輪值裡重要支柱。 目前37歲的昆塔納資歷豐

MLB／藍鳥明星砲手再度躺下 桑坦德動刀休5-6個月

去年亞軍藍鳥本季捲土重來，沒想到春訓剛開始便傳來壞消息，明星外野手桑坦德（Anthony Santander）將接受左肩盂唇手術，預計將缺陣五到六個月，去年桑坦德因背部傷勢無緣世界大賽，如今再度遭遇傷

MLB／史上最貴索托防守太差 大都會宣布新賽季移防左外

大都會隊棒球事務總裁史登斯（David Stearns）今天宣布，球星索托（Juan Soto）新賽季將從右外野移防左外野，希望能減輕他的防守負擔，提升團隊守備戰力，索托上賽季出局貢獻值（OAA）-1

MLB／洛磯布萊恩第10度進傷兵名單！2022年簽大約後只出賽170場

洛磯隊球星「老大」布萊恩（Kris Bryant）又受傷了，這位前國聯MVP因背部問題再度進入60天傷兵名單，恐無法準時開季，這是他自2022年與洛磯簽下大約後，第10度進入傷兵名單。 布萊恩在

