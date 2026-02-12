MLB／卡洛爾突然告知右手骨折 響尾蛇教頭驚嚇「你在開玩笑吧？」

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在春訓練打時，造成右手鉤狀骨骨折，確定退出世界棒球經典賽美國隊，響尾蛇官網指出，卡洛爾今天動手術，目前還不確定將缺席多久，最樂觀的情況是開幕戰前後復出。

響尾蛇2023年奪下隊史第2座國聯冠軍，卡洛爾也獲新人王，成為球隊封王大功臣，而且最近3季都達20轟、20盜，寫下隊史新紀錄，連3季三壘打更是國聯最多，不料邁入生涯第5季前意外受傷，對國家隊和響尾蛇都是重大損失。

官網指出，響尾蛇投手和捕手昨天完成春訓首次訓練後，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）走向在媒體區等候的記者，途中碰到卡洛爾，這位25歲好手告知：「我覺得我的手骨折了。」羅夫洛嚇了一跳，回說：「你在開玩笑吧？」

卡洛爾和一些野手提前進入春訓營，官網透露，他在練習打擊時先揮出全壘打，接著擊出一顆界外球，立刻低頭查看自己的右手，確定鉤狀骨骨折，

官網指出，卡洛爾非常渴望參加經典賽，可以肯定的是，已經無法代表美國出席了，羅夫洛也說：「昨晚我和卡洛爾通電話時，他首先提到的就是無法參加經典賽。」

響尾蛇新球季將於3月27日開打，在洛杉磯對衛冕軍道奇隊展開3連戰，官網分析卡洛爾從2022年8月登上大聯盟至今，一直是球隊進攻的關鍵人物，教練團當然希望他能夠盡快康復。