MLB／史庫柏上周打贏薪資仲裁 老虎宣布開幕戰先發對決教士

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
史庫柏。 美聯社
老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）今天正式宣布，兩屆美聯塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）確定扛起今年開幕戰先發，3月27日作客聖地牙哥對決教士隊。

史庫柏去年出賽31場，戰績13勝6敗、防禦率2.21，不但連續兩年奪下塞揚獎，也完成防禦率王2連霸；他在上周打贏薪資仲裁，本季年薪3200萬美元，老虎原本開價1900萬美元，雙方落差1300萬美元是薪資仲裁史上最大差距。

史庫柏本季年薪打破薪資仲裁資格選手最高薪紀錄，超越2024年索托（Juan Soto）於洋基隊締造的3100萬美元，成為今年身價第5高的投手。

老虎連續兩年打進季後賽都在分區系列賽出局，今年開季先在客場對教士、響尾蛇隊進行3連戰，4月4日回到底特律對紅雀進行主場開幕戰；將於20日滿43歲的韋蘭德（Justin Verlander）重返老虎，簽下1年1300萬美元合約，將和史庫柏、瓦德茲（Framber Valdez）、弗列爾提（Jack Flaherty）、麥茲（Casey Mize）組成先發投手群。

史庫柏 老虎

MLB／簽菅野智之還不夠 洛磯再補老將左投昆塔納

洛磯簽下菅野智之後再接再厲，根據大聯盟官網，洛磯與資深左投昆塔納（Jose Quintana）達成協議，雙方簽下一年600萬美元合約，兩人將成為洛磯薄弱輪值裡重要支柱。 目前37歲的昆塔納資歷豐

MLB／藍鳥明星砲手再度躺下 桑坦德動刀休5-6個月

去年亞軍藍鳥本季捲土重來，沒想到春訓剛開始便傳來壞消息，明星外野手桑坦德（Anthony Santander）將接受左肩盂唇手術，預計將缺陣五到六個月，去年桑坦德因背部傷勢無緣世界大賽，如今再度遭遇傷

MLB／史上最貴索托防守太差 大都會宣布新賽季移防左外

大都會隊棒球事務總裁史登斯（David Stearns）今天宣布，球星索托（Juan Soto）新賽季將從右外野移防左外野，希望能減輕他的防守負擔，提升團隊守備戰力，索托上賽季出局貢獻值（OAA）-1

MLB／洛磯布萊恩第10度進傷兵名單！2022年簽大約後只出賽170場

洛磯隊球星「老大」布萊恩（Kris Bryant）又受傷了，這位前國聯MVP因背部問題再度進入60天傷兵名單，恐無法準時開季，這是他自2022年與洛磯簽下大約後，第10度進入傷兵名單。 布萊恩在

MLB／巨人簽下3屆打擊王阿拉斯 將回歸主守二壘

巨人正式與3屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez）完成簽約，雙方簽下1年1200萬美元（約3.8億新台幣）合約，巨人預計讓這位上季國聯安打王鎮守二壘，以彌補隊上二壘火力貧弱的問題。 阿拉斯去年

