MLB／史庫柏上周打贏薪資仲裁 老虎宣布開幕戰先發對決教士

老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）今天正式宣布，兩屆美聯塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）確定扛起今年開幕戰先發，3月27日作客聖地牙哥對決教士隊。

史庫柏去年出賽31場，戰績13勝6敗、防禦率2.21，不但連續兩年奪下塞揚獎，也完成防禦率王2連霸；他在上周打贏薪資仲裁，本季年薪3200萬美元，老虎原本開價1900萬美元，雙方落差1300萬美元是薪資仲裁史上最大差距。

史庫柏本季年薪打破薪資仲裁資格選手最高薪紀錄，超越2024年索托（Juan Soto）於洋基隊締造的3100萬美元，成為今年身價第5高的投手。

老虎連續兩年打進季後賽都在分區系列賽出局，今年開季先在客場對教士、響尾蛇隊進行3連戰，4月4日回到底特律對紅雀進行主場開幕戰；將於20日滿43歲的韋蘭德（Justin Verlander）重返老虎，簽下1年1300萬美元合約，將和史庫柏、瓦德茲（Framber Valdez）、弗列爾提（Jack Flaherty）、麥茲（Casey Mize）組成先發投手群。