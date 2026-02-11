MLB／簽菅野智之還不夠 洛磯再補老將左投昆塔納

洛磯簽下菅野智之後再接再厲，根據大聯盟官網，洛磯與資深左投昆塔納（Jose Quintana）達成協議，雙方簽下一年600萬美元合約，兩人將成為洛磯薄弱輪值裡重要支柱。

目前37歲的昆塔納資歷豐富，去年效力釀酒人持續擔任穩定輪值要角，24場出賽拿下11勝7敗，防禦率3.96與WHIP1.29。過去四年，昆塔納防禦率皆低於4，且除2023年外皆投滿130局，他成功從2021年的低潮中走出，當時他在63局投球中繳出生涯最差的6.43防禦率。

不過去年昆塔納的三振率下滑至16.0%，是自2012年新秀賽季以來新低，獨立防禦率（FIP）4.81則是生涯最高，考量他已高齡37歲，恐面臨數據上的下滑。不過昆塔納生涯超過兩千局投球中，累積防禦率3.76相當亮眼，他仍被看好成為洛磯輪值重要戰力。