MLB／藍鳥明星砲手再度躺下 桑坦德動刀休5-6個月
去年亞軍藍鳥本季捲土重來，沒想到春訓剛開始便傳來壞消息，明星外野手桑坦德（Anthony Santander）將接受左肩盂唇手術，預計將缺陣五到六個月，去年桑坦德因背部傷勢無緣世界大賽，如今再度遭遇傷病纏身。
桑坦德在2025年初與藍鳥簽下五年9250萬美元合約，但他因肩傷例行賽僅出賽54場，季後賽也只打了五場，在美聯冠軍賽期間便宣告報銷，沒想到新球季尚未展開，桑坦德再次面臨嚴重傷勢，對藍鳥火力無疑是重大打擊。
藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「他（桑坦德）在11月和12月進行休息與復健，但在1月初又出現狀況，在這時間點發生確實很不幸，我們一直想讓他恢復到100％的狀態。」
巴格（Addison Barger）預計將頂替桑坦德鎮守右外野，此外，前塞揚強投畢柏（Shane Bieber）因疲勞影響調整進度，恐無法趕上開季；右投弗朗西斯（Bowden Francis）則因接受尺側副韌帶重建手術，預計2026年賽季報銷。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。