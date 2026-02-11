MLB／藍鳥明星砲手再度躺下 桑坦德動刀休5-6個月

去年亞軍藍鳥本季捲土重來，沒想到春訓剛開始便傳來壞消息，明星外野手桑坦德（Anthony Santander）將接受左肩盂唇手術，預計將缺陣五到六個月，去年桑坦德因背部傷勢無緣世界大賽，如今再度遭遇傷病纏身。

桑坦德在2025年初與藍鳥簽下五年9250萬美元合約，但他因肩傷例行賽僅出賽54場，季後賽也只打了五場，在美聯冠軍賽期間便宣告報銷，沒想到新球季尚未展開，桑坦德再次面臨嚴重傷勢，對藍鳥火力無疑是重大打擊。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「他（桑坦德）在11月和12月進行休息與復健，但在1月初又出現狀況，在這時間點發生確實很不幸，我們一直想讓他恢復到100％的狀態。」

巴格（Addison Barger）預計將頂替桑坦德鎮守右外野，此外，前塞揚強投畢柏（Shane Bieber）因疲勞影響調整進度，恐無法趕上開季；右投弗朗西斯（Bowden Francis）則因接受尺側副韌帶重建手術，預計2026年賽季報銷。