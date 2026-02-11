MLB／史上最貴索托防守太差 大都會宣布新賽季移防左外

大都會隊棒球事務總裁史登斯（David Stearns）今天宣布，球星索托（Juan Soto）新賽季將從右外野移防左外野，希望能減輕他的防守負擔，提升團隊守備戰力，索托上賽季出局貢獻值（OAA）-12為全大聯盟最差。

索托上季與大都會簽下15年7.65億美元的史上最大合約，2025年貢獻43轟38盜，打回105分打點，OPS為0.921；不過防守上表現不佳，因此大都會選擇在新賽季改變他的守備位置。

史登斯說：「索托以前也守過左外野，他在這個位置感到舒適，球隊還有許多人可以競爭右外野，這對球隊來說是個合理的選擇。」

索托移防左外野後，大都會可能由農場頭號野手班吉（Carson Benge）來擔任右外野手，加上新同學羅伯特（Luis Robert Jr.）鎮守中外野，全新外野陣容儼然成形。