MLB／洛磯布萊恩第10度進傷兵名單！2022年簽大約後只出賽170場

洛磯隊球星「老大」布萊恩（Kris Bryant）又受傷了，這位前國聯MVP因背部問題再度進入60天傷兵名單，恐無法準時開季，這是他自2022年與洛磯簽下大約後，第10度進入傷兵名單。

布萊恩在2022年與洛磯簽下7年1.82億美元合約，沒想到簽約後他變成「痛痛人」，過去4個賽季數次進入傷兵名單，4年間只出賽170場，且場上表現也未符合過往明星級身手，這段期間只累積17轟、61分打點，打擊率0.244。

布萊恩2015年就贏得國聯新人王、入選明星賽，隔年他以24歲之齡奪得年度MVP，並帶領小熊隊打破「山羊魔咒」獲得世界大賽冠軍，布萊恩也被看好有望打下名人堂等級的生涯成就，後續幾年他曾2度入選明星賽，並在2021年被小熊交易至巨人隊。

如今看來洛磯與布萊恩這張7年大約無疑是一筆失敗投資，隨著這位前MVP再度進入傷兵名單，使這張大爛約的情況雪上加霜。