MLB／巨人簽下3屆打擊王阿拉斯 將回歸主守二壘

巨人正式與3屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez）完成簽約，雙方簽下1年1200萬美元（約3.8億新台幣）合約，巨人預計讓這位上季國聯安打王鎮守二壘，以彌補隊上二壘火力貧弱的問題。

阿拉斯去年效力教士出賽154場，打擊率0.292，雖無緣打擊王4連霸，但仍成功奪下安打王，阿拉斯以超高擊球率著稱，上季被三振率僅3.1%，他休賽季投入自由市場後曾獲多隊報價，但最終選擇加盟願意讓他回歸二壘防區的巨人。

由於守備能力疑慮，阿拉斯上季主守一壘，過去3年他累積出局貢獻值（OAA）-35，大聯盟排名倒數。阿拉斯受訪時說：「球隊信任我，他們希望我上場打我最自然的位置，這就是我選擇來這裡的原因。」

阿拉斯是巨人網羅外野手貝德（Harrison Bader）後，第二筆自由球員野手補強，簽下阿拉斯後，巨人可以排出一壘手狄佛斯（Rafael Devers）、二壘手阿拉斯、三壘手查普曼（Matt Chapman）和游擊手阿達姆斯（Willy Adames）的先發陣容。