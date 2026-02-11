MLB／大都會林多左手鉤狀骨不適 是否動刀待評估

大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）因保險問題無法代表波多黎各參與本屆世界棒球經典賽（WBC），今天（11日）又傳出左手掌不適的消息，可能要再次動刀，能否趕上開幕戰還是未知數。

林多去年季後進行手肘骨刺清除手術，這次經典賽原本要擔任波多黎各隊長，但因保險未過沒能如願，然而才要開始投入新球季春訓，林多又傳傷勢，近期左手出現勾狀骨不適，狀況待評估。

大都會棒球事務總裁史登斯（David Stearns）指出，林多鉤狀骨不舒服的狀況，這幾年反反覆覆地出現，他都是以這樣的狀況上場比賽，但這個不適感在這幾天又再出現，「我想他應該是覺得，狀況已經持續到他需要提出來的程度。」經過隊醫的初步診斷後，還是決定讓他再去找專科醫師。

史登斯表示，林多的傷勢會在評估後才知道是否需要進行手術。如果要開刀，林多至少需要休6周，可能因此錯過開幕戰，但史登斯認為，就算需要開刀，球隊對於他能趕上開季依舊抱持樂觀的態度。