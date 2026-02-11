快訊

MLB／「虎王」韋蘭德回家了！與老虎簽下1年約

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
韋蘭德。 美聯社
韋蘭德。 美聯社

離開老虎隊9個球季後，42歲的「虎王」韋蘭德Justin Verlander）回歸前東家，在春訓投捕報到日前夕，與老虎隊簽下1年1300萬美元合約，將回到他職業生涯開始的地方，續戰他第21個球季。

韋蘭德2004年選秀加盟老虎，生涯前13個球季都身披老虎戰袍，在老虎出賽380場，拿下183勝114敗，防禦率3.49，累積2373次三振，其中2011年在老虎拿下生涯首座塞揚獎，2017年被交易至太空人隊，之後轉戰大都會、巨人隊。

去年季前韋蘭德與巨人簽下1年1500萬美金合約，出賽29場，投了152局，拿下4勝11敗、防禦率3.85。他至今20年職業生涯共累積266勝，已手握3座塞揚獎，持續朝300勝目標前進。

如今老虎驚喜宣布，網羅昔日「虎王」回家，他將與目前的老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）聯手，再加上日前簽下的左投瓦德茲（Framber Valdez），共組強悍先發輪值。而現任老虎總教練辛區（A.J. Hinch），也正是韋蘭德2017年於太空人拿下世界大賽冠軍時的教頭。

老虎 韋蘭德 Justin Verlander
