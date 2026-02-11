MLB／菅野智之確定去處！1年約加盟洛磯

36歲的日籍投手菅野智之新球季落腳處確定，和洛磯隊簽下1年510萬美元合約，成為洛磯隊史第6位日本選手，菅野智之同時也是今年經典賽日本隊的一員。

菅野智之過去是日職讀賣巨人隊王牌投手，日職12年累積136勝，2024年季後行使海外FA轉戰大聯盟，與金鶯隊簽下1年1300萬美元合約，去年球季出賽30場，拿下10勝10敗，防禦率4.64，季後成為自由球員。

今年大聯盟春訓投捕準備報到之際，菅野智之確定新球季去處，以1年約轉戰洛磯，是繼投手豪斯（Craig House）、松井稼頭央、麥柯里（Jeff McCurry）、鈴木誠及吉井理人後，洛磯隊史第6位日本出生的球員。

新任洛磯棒球運營總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）表示，菅野智之除了有很好的球質，他的控球能力搭配多樣球路組合，對他們來說很有吸引力，「還有另一個原因，他整個職業生涯都是贏家。」

洛磯去年球季43勝119敗，戰績全聯盟墊底，菅野智之的加入可望撐起球隊薄弱的先發輪值戰力。