MLB／洋基再補內野工具人 用新秀投手換回舒曼

洋基今天與運動家達成共識，洋基送出右投新秀柏戈斯（Luis Burgos），換回內野工具人舒曼（Max Schuemann），洋基期待他發揮多守位特性，進一步提升陣容深度。

舒曼目前28歲，上季為運動家出賽101場，打擊率1成97，揮出兩發全壘打，他大聯盟生涯共出賽234場，打擊率2成12，守位方面，他能防守二三游，以及外野三個位置。

柏戈斯年僅20歲，過去兩年他在洋基小聯盟共出賽25場，防禦率為3.39。去年球季他在新人聯盟出賽11場，其中8場先發，成績3勝4敗，防禦率2.44。

為了從40人名單清出空間，將外野手費南德茲（Yanquiel Fernández）指定讓渡（DFA），後續他們將持續進行名單調整，以便在與高史密特（Paul Goldschmidt）正式完成簽約後，將其放入40人名單。