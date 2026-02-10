MLB／鄭宗哲恐遇競爭考驗 紅襪向釀酒人交易3名內野手
紅襪今天與釀酒人達成共識，雙方進行一筆三換三的交易，紅襪送出左投哈里森（Kyle Harrison）等人，換回包含德賓（Caleb Durbin）在內共三名內野手，這筆交易將使旅美野手鄭宗哲面臨更大的競爭。
紅襪在這筆交易中送出哈里森、內野手漢彌頓（David Hamilton）與新秀卓漢（Shane Drohan），得到去年新人王票選第三的德賓、內野手蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio）和西格勒（Anthony Seigler），還有1張B輪競爭平衡選秀籤。
紅襪得到的三名內野手，去年皆在大聯盟有出賽紀錄，其中德賓單季揮出114支安打與11轟，打擊率2成56、OPS為.721，成功進入去年國聯新人王的決選名單。三人的加入將使鄭宗哲面臨更大考驗，鄭宗哲先前才被紅襪放入40人名單。
在紅襪送出的包裹中，左投哈里森最受矚目，他曾是備受期待的潛力新秀，在去年紅襪與巨人「狄佛斯（Rafael Devers）交易案」中，哈里森也是主角之一，不過他近三年共42場出賽防禦率4.39，尚未站穩大聯盟。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。