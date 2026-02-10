快訊

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

MLB／大谷翔平本季3檔搖頭娃娃日 「G7系列」還原道奇奪冠瞬間

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊公布新球季進場贈品，共有4場發放世界大賽第7戰系列搖頭娃娃，還原奪冠關鍵時刻。圖／取自道奇官方X
道奇隊公布新球季進場贈品，共有4場發放世界大賽第7戰系列搖頭娃娃，還原奪冠關鍵時刻。圖／取自道奇官方X

道奇隊公布2026年賽季進場贈品，今年特別的是共有4場發放世界大賽第7戰系列搖頭娃娃，包括山本由伸完成最後一個出局數時高舉雙手的吶喊模樣，而每年都最搶手的大谷翔平搖頭娃娃，今年共有3場主題日。

道奇去年在世界大賽打滿7場擊退藍鳥隊，完成二連霸，今年推出4尊「Game 7系列」搖頭娃娃，還原該場比賽的關鍵時刻，分別是美國時間3月28日史密斯（Will Smith）11局超前全壘打、5月8日羅哈斯（Miguel Rojas）9局追平全壘打、5月27日山本由伸的最後出局數、6月19日貝茲（Mookie Betts）再見雙殺。

道奇進場贈品在2024年推出2次、2025年推出4次大谷翔平的搖頭娃娃，今年共現蹤3檔搖頭娃娃主題日，4月10日、7月8日以國聯冠軍賽第4戰投球6局10K無失分、打擊3響砲為主題，道奇另有先發投手主題搖頭娃娃，分成4天贈送大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）搖頭娃娃。

山本由伸前兩年都是1檔搖頭娃娃主題日，今年加碼為2場；日籍三本柱另外一人佐佐木朗希則在4月25日也有安排搖頭娃娃日。

道奇隊公布新球季進場贈品，每年都最搶手的大谷翔平搖頭娃娃，今年共有3場主題日，4月10日、7月8日以國聯冠軍賽第4戰投球6局10K無失分、打擊3響砲為主題。圖／取自道奇官方X
道奇隊公布新球季進場贈品，每年都最搶手的大谷翔平搖頭娃娃，今年共有3場主題日，4月10日、7月8日以國聯冠軍賽第4戰投球6局10K無失分、打擊3響砲為主題。圖／取自道奇官方X
道奇隊公布新球季進場贈品，先發投手系列包括大谷翔平、山本由伸。圖／取自道奇官方X
道奇隊公布新球季進場贈品，先發投手系列包括大谷翔平、山本由伸。圖／取自道奇官方X

道奇 山本由伸 大谷翔平
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／《運動畫刊》預測日本打線 大谷翔平打第1棒

MLB／村上宗隆明赴春訓基地報到 山本由伸請隊友好好照顧他

經典賽／日媒預測預賽4戰先發 山本由伸首戰對決台灣

經典賽／大谷翔平迎戰中華隊準備好DH登場 是否投球語帶保留

相關新聞

MLB／一記瞎傳終結賽季 費城人投手收到李吉暖心鼓勵

費城人隊去年在分區系列賽1勝3敗遭道奇隊淘汰出局，賽季結束在24歲投手柯克寧（Orion Kerkering）延長11局...

MLB／大谷翔平本季3檔搖頭娃娃日 「G7系列」還原道奇奪冠瞬間

道奇隊公布2026年賽季進場贈品，今年特別的是共有4場發放世界大賽第7戰系列搖頭娃娃，包括山本由伸完成最後一個出局數時高...

MLB／海鷹奪超級盃刺激水手？隊史邁入50年連美聯封王都是夢

西雅圖海鷹隊今天在超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者隊，暌違12年再嘗封王滋味，讓全市陷入瘋狂，接下來大聯盟熱身賽倒數...

MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯

日籍重砲村上宗隆以兩年3400萬美元合約加入白襪隊，一抵達春訓基地就有「驚」喜，看到自己的置物櫃上名字被拼錯，本該是「M...

MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在新球季的工作確定，將為NBC Sports頻道擔任球評，同日確認加...

MLB／官網選出世界大賽「夢幻組合」 以NFL海鷹、愛國者拚超級盃為例

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網邀請5位專家從去年未能晉級季後賽的球隊中，選出今年潛在的世界大賽對戰組合，強調「並非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。