MLB／大谷翔平本季3檔搖頭娃娃日 「G7系列」還原道奇奪冠瞬間
道奇隊公布2026年賽季進場贈品，今年特別的是共有4場發放世界大賽第7戰系列搖頭娃娃，包括山本由伸完成最後一個出局數時高舉雙手的吶喊模樣，而每年都最搶手的大谷翔平搖頭娃娃，今年共有3場主題日。
道奇去年在世界大賽打滿7場擊退藍鳥隊，完成二連霸，今年推出4尊「Game 7系列」搖頭娃娃，還原該場比賽的關鍵時刻，分別是美國時間3月28日史密斯（Will Smith）11局超前全壘打、5月8日羅哈斯（Miguel Rojas）9局追平全壘打、5月27日山本由伸的最後出局數、6月19日貝茲（Mookie Betts）再見雙殺。
道奇進場贈品在2024年推出2次、2025年推出4次大谷翔平的搖頭娃娃，今年共現蹤3檔搖頭娃娃主題日，4月10日、7月8日以國聯冠軍賽第4戰投球6局10K無失分、打擊3響砲為主題，道奇另有先發投手主題搖頭娃娃，分成4天贈送大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）搖頭娃娃。
山本由伸前兩年都是1檔搖頭娃娃主題日，今年加碼為2場；日籍三本柱另外一人佐佐木朗希則在4月25日也有安排搖頭娃娃日。
