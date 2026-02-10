MLB／光芒難得砸大錢 搶下馬丁尼茲成球隊薪一哥

根據大聯盟官網，光芒隊與右投馬丁尼茲（Nick Martinez）簽下1年1300萬美元（約4.1億台幣）合約，期待馬丁尼茲發揮他先發後援兩相宜的特性，為球隊投手調度帶來彈性，他也超越迪亞茲（Yandy Diaz）成為光芒本季最高薪球員。

目前35歲的馬丁尼茲上季出賽40場，其中26場先發，獲得11勝14敗，在165.2局防禦率4.45。他在2024年繳出生涯年，42場出賽16場先發，戰績10勝7敗、防禦率3.10。馬丁尼茲可先發可後援，他的加入使光芒投手陣容有更多調度彈性。

光芒目前輪值除馬丁尼茲外，還有將回歸的王牌麥克納拉漢（Shane McClanahan）、明星右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）、還有佩皮奧特（Ryan Pepiot）和馬茲（Steven Matz）。

馬丁尼茲的薪資1300萬美元，將超越迪亞茲的1200萬美元，成為光芒本季薪一哥，同時他的加入也讓光芒的薪資總額預估將突破8000萬美元。