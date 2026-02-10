MLB／去年全壘打聯盟墊底 海盜一年約簽砲手歐蘇納
海盜持續補強打線攻擊火力，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，海盜與前明星砲手歐蘇納（Marcell Ozuna）達成共識，雙方簽下1年1200萬美元（約3.8億台幣）合約，海盜成功網羅這位生涯296轟的重砲手。
歐蘇納是海盜休賽季針對打線所做的第3筆重要補強，先前除透過交易換得洛伊（Brandon Lowe），也在自由市場簽下歐赫恩（Ryan O'Hearn），三人上季共敲出69轟，將為海盜挹注大量長打火力，海盜去年球季團隊全壘打數117支和長打率3成50皆在大聯盟敬陪末座。
歐蘇納去年球季打擊率0.232，僅敲出21轟，相較2023和2024年下滑許多，2023年他單季貢獻40轟與100打點；2024年揮出39轟，打下104分打點，並在國聯MVP票選排名第4。
過去三季歐蘇納平均可貢獻超過33轟和90分打點，儘管去年陷入低潮，但他高達15.9%的保送率使他依舊是名優於平均聯盟的打者，去年球季他的OPS+為113。
