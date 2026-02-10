快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

MLB／去年全壘打聯盟墊底 海盜一年約簽砲手歐蘇納

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜以一年約簽下砲手歐蘇納。 美聯社
海盜以一年約簽下砲手歐蘇納。 美聯社

海盜持續補強打線攻擊火力，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，海盜與前明星砲手歐蘇納（Marcell Ozuna）達成共識，雙方簽下1年1200萬美元（約3.8億台幣）合約，海盜成功網羅這位生涯296轟的重砲手。

歐蘇納是海盜休賽季針對打線所做的第3筆重要補強，先前除透過交易換得洛伊（Brandon Lowe），也在自由市場簽下歐赫恩（Ryan O'Hearn），三人上季共敲出69轟，將為海盜挹注大量長打火力，海盜去年球季團隊全壘打數117支和長打率3成50皆在大聯盟敬陪末座。

歐蘇納去年球季打擊率0.232，僅敲出21轟，相較2023和2024年下滑許多，2023年他單季貢獻40轟與100打點；2024年揮出39轟，打下104分打點，並在國聯MVP票選排名第4。

過去三季歐蘇納平均可貢獻超過33轟和90分打點，儘管去年陷入低潮，但他高達15.9%的保送率使他依舊是名優於平均聯盟的打者，去年球季他的OPS+為113。

MLB 海盜 歐蘇納
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

MLB／一記瞎傳終結賽季 費城人投手收到李吉暖心鼓勵

費城人隊去年在分區系列賽1勝3敗遭道奇隊淘汰出局，賽季結束在24歲投手柯克寧（Orion Kerkering）延長11局...

MLB／光芒難得砸大錢 搶下馬丁尼茲成球隊薪一哥

根據大聯盟官網，光芒隊與右投馬丁尼茲（Nick Martinez）簽下1年1300萬美元（約4.1億台幣）合約，期待馬丁尼茲發揮他先發後援兩相宜的特性，為球隊投手調度帶來彈性，他也超越迪亞茲（Yand

MLB／去年全壘打聯盟墊底 海盜一年約簽砲手歐蘇納

海盜持續補強打線攻擊火力，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，海盜與前明星砲手歐蘇納（Marcell Ozuna）達成共識，雙方簽下1年1200萬美元（約3.8億台幣）合約，海盜成

MLB／大谷翔平本季3檔搖頭娃娃日 「G7系列」還原道奇奪冠瞬間

道奇隊公布2026年賽季進場贈品，今年特別的是共有4場發放世界大賽第7戰系列搖頭娃娃，包括山本由伸完成最後一個出局數時高...

MLB／海鷹奪超級盃刺激水手？隊史邁入50年連美聯封王都是夢

西雅圖海鷹隊今天在超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者隊，暌違12年再嘗封王滋味，讓全市陷入瘋狂，接下來大聯盟熱身賽倒數...

MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯

日籍重砲村上宗隆以兩年3400萬美元合約加入白襪隊，一抵達春訓基地就有「驚」喜，看到自己的置物櫃上名字被拼錯，本該是「M...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。