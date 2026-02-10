MLB／一記瞎傳終結賽季 費城人投手收到李吉暖心鼓勵

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
費城人隊投手24歲投手柯克寧。 路透
費城人隊投手24歲投手柯克寧。 路透

費城人隊去年在分區系列賽1勝3敗遭道奇隊淘汰出局，賽季結束在24歲投手柯克寧（Orion Kerkering）延長11局下離奇的傳本壘選擇，當下許多隊友暖心來到他的身邊，不僅如此，前費城人球星李吉（Brad Lidge）也特地打了電話給他，「我希望讓他知道，就連前費城人也會力挺他。」

回顧國聯分區系列賽第4戰，費城人在延長11局將兩出局、一三壘有人交到柯克寧手中，先因保送形成滿壘，道奇隊帕赫斯（Andy Pages）打向投手正面，柯克寧雖漏了一下，傳一壘仍能抓到第3個出局數，讓比賽繼續延長，他卻傳本壘出現暴傳，畫下錯愕的句點，成為該役令人心碎的畫面。

李吉近日在接受97.5 The Fanatic頻道訪問時透露一段幕後故事，他去年看到這場比賽，也看到柯克寧在賽後勇於出面受訪，談及自己的錯誤，「我那時就知道，他一定會有很棒的生涯，我真的認為他最棒的一年就要來了。」

李吉表示，儘管知道他的隊友們一定會力挺他，「但我還是想讓他知道，就連前費城人也會站在他這邊。」他也說同樣身為後援投手，一定都出現過這種再見暴傳，甚至自嘲：「我之前就說過，我絕對不想守一壘，因為我傳了超多挖地瓜或從頭頂過去的球給哈沃德（Ryan Howard）。」

李吉也曾效力太空人，他透露過去看到蓋爾斯（Ken Giles）在太空人時期表現掙扎時，也曾想過要聯繫他，但當時自己是傳訊息給球團高層，希望他們轉達，「但他們可能只想讓他避免在那段時間接觸這些訊息。」而這次他選擇直接聯繫柯克寧，將鼓勵傳遞到他心底。

費城人 道奇
