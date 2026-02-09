MLB／海鷹奪超級盃刺激水手？隊史邁入50年連美聯封王都是夢
西雅圖海鷹隊今天在超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者隊，暌違12年再嘗封王滋味，讓全市陷入瘋狂，接下來大聯盟熱身賽倒數，水手隊準備迎接隊史第50個球季，能否改變一冠難求的命運，死忠球迷充滿期待。
海鷹展現嚴密防守功力，有效壓制愛國者攻勢，從比賽一開始就保持領先；在加州李維球場（Levi's Stadium）觀戰的海鷹球迷，還未等到比賽結束已經開心慶祝隊史第2冠，就算最便宜門票價達3300美元（約合台幣10萬4300元），還是覺得值回票價。
位於波士頓的職業隊包括紅襪、塞爾蒂克、棕熊隊，在超級盃點燃戰火前，紛紛展現力挺愛國者的態度，可惜未能等到想要的結果。
大聯盟各隊陸續開訓，水手將於21日對教士隊展開首場熱身賽，3月27日在西雅圖主場對守護者隊進行新球季開幕戰，最大目標當然是「超越」去年打進美聯冠軍賽，奪下隊史首座美聯冠軍、甚至世界大賽冠軍。
水手在1977年成軍，過去49季從未在美聯封王，隊史僅有6次打季後賽，其中4次在美聯冠軍賽遭淘汰，包括去年對藍鳥隊3勝2敗後，連輸兩場打包。
大聯盟現役30隊只剩水手、光芒、洛磯、釀酒人、教士隊從未拿過世界大賽冠軍， 水手更是唯一未在聯盟封王的球隊，季後賽最佳紀錄是「闖進美聯冠軍戰」。
