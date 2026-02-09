MLB／海鷹奪超級盃刺激水手？隊史邁入50年連美聯封王都是夢

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
西雅圖民眾狂歡海鷹隊超級盃奪冠。 美聯社
西雅圖海鷹隊今天在超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者隊，暌違12年再嘗封王滋味，讓全市陷入瘋狂，接下來大聯盟熱身賽倒數，水手隊準備迎接隊史第50個球季，能否改變一冠難求的命運，死忠球迷充滿期待。

海鷹展現嚴密防守功力，有效壓制愛國者攻勢，從比賽一開始就保持領先；在加州李維球場（Levi's Stadium）觀戰的海鷹球迷，還未等到比賽結束已經開心慶祝隊史第2冠，就算最便宜門票價達3300美元（約合台幣10萬4300元），還是覺得值回票價。

位於波士頓的職業隊包括紅襪、塞爾蒂克、棕熊隊，在超級盃點燃戰火前，紛紛展現力挺愛國者的態度，可惜未能等到想要的結果。

大聯盟各隊陸續開訓，水手將於21日對教士隊展開首場熱身賽，3月27日在西雅圖主場對守護者隊進行新球季開幕戰，最大目標當然是「超越」去年打進美聯冠軍賽，奪下隊史首座美聯冠軍、甚至世界大賽冠軍。

水手在1977年成軍，過去49季從未在美聯封王，隊史僅有6次打季後賽，其中4次在美聯冠軍賽遭淘汰，包括去年對藍鳥隊3勝2敗後，連輸兩場打包。

大聯盟現役30隊只剩水手、光芒、洛磯、釀酒人、教士隊從未拿過世界大賽冠軍， 水手更是唯一未在聯盟封王的球隊，季後賽最佳紀錄是「闖進美聯冠軍戰」。

水手 愛國者 大聯盟
相關新聞

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

球員時期被喻為「跑壘專家」的高爾（Terrance Gore），因為手術後的併發症，年僅34歲過世，今天傳出消息後震撼球...

MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯

日籍重砲村上宗隆以兩年3400萬美元合約加入白襪隊，一抵達春訓基地就有「驚」喜，看到自己的置物櫃上名字被拼錯，本該是「M...

MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在新球季的工作確定，將為NBC Sports頻道擔任球評，同日確認加...

桌球／張佑安不敵世界第1王楚欽 亞洲盃力拚銅牌

在中國海口舉行的亞洲盃桌球錦標賽，台灣19歲新秀張佑安，今天在男子4強對上現任球王、中國名將王楚欽，在鏖戰33分鐘後，以...

MLB／官網選出世界大賽「夢幻組合」 以NFL海鷹、愛國者拚超級盃為例

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網邀請5位專家從去年未能晉級季後賽的球隊中，選出今年潛在的世界大賽對戰組合，強調「並非...

