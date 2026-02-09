MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯
日籍重砲村上宗隆以兩年3400萬美元合約加入白襪隊，一抵達春訓基地就有「驚」喜，看到自己的置物櫃上名字被拼錯，本該是「Munetaka Murakami」，卻變成「Munetaki Murakami」
村上透過IG限時動態分享此事，只見置物櫃上的名牌「Munetaka」的部分變成「Munetaki」，他留下一個納悶和一個吐舌的表情符號。
去年白襪團隊100次失誤排名大聯盟第3慘，只贏過紅襪隊的116次、洛磯隊110次失誤，而今年還沒開季就先在場外記上一次「E」。
Fangraphs數據網站預測村上本季繳出30轟、80分打點、跑回75分、上壘率0.342、整體攻擊指數0.792，戰力備受期待，今天他已在白襪春訓基地Camelback Ranch展開訓練，白襪官方社群也分享他練打和守備的影片，讓球迷一睹為快。
