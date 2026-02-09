MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC
道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在新球季的工作確定，將為NBC Sports頻道擔任球評，同日確認加入轉播陣容的球星還有瑞佐（Anthony Rizzo）、沃托（Joey Votto），3人合計20度入選明星賽。
NBC在去年秋天以3年6億美元搶下大聯盟賽事周日全美轉播場次，取代原本的ESPN，今天在超級盃賽事登場前宣布重磅消息，3位球星加入球評行列。
執行製作人弗洛德（Sam Flood）表示，「我們非常期待克蕭、瑞佐、沃托的到來，3位球星剛從比賽場上退役，將能提供嶄新的球員視角、球隊視角，而這些都能讓棒球比賽更加有趣。」
克蕭去年球季隨道奇奪冠後退役，手握223勝、3座塞揚，瑞佐去年已無東家，5月起就曾以球評身分參與比賽轉播，沃托則是2010年國聯MVP得主，17年大聯盟生涯都在紅人隊度過，2024年與藍鳥簽下小聯盟合約，但僅在小聯盟出賽，該年8月宣布退役。
