快訊

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

台中男尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇塞揚強投克蕭。 路透社
道奇塞揚強投克蕭。 路透社

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在新球季的工作確定，將為NBC Sports頻道擔任球評，同日確認加入轉播陣容的球星還有瑞佐（Anthony Rizzo）、沃托（Joey Votto），3人合計20度入選明星賽。

NBC在去年秋天以3年6億美元搶下大聯盟賽事周日全美轉播場次，取代原本的ESPN，今天在超級盃賽事登場前宣布重磅消息，3位球星加入球評行列。

執行製作人弗洛德（Sam Flood）表示，「我們非常期待克蕭、瑞佐、沃托的到來，3位球星剛從比賽場上退役，將能提供嶄新的球員視角、球隊視角，而這些都能讓棒球比賽更加有趣。」

克蕭去年球季隨道奇奪冠後退役，手握223勝、3座塞揚，瑞佐去年已無東家，5月起就曾以球評身分參與比賽轉播，沃托則是2010年國聯MVP得主，17年大聯盟生涯都在紅人隊度過，2024年與藍鳥簽下小聯盟合約，但僅在小聯盟出賽，該年8月宣布退役。

克蕭 道奇
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

MLB／獅隊洋投衛蘭德去年在台退休 確定擔任運動家小聯盟教練

NBA／轉戰老鷹繼續養傷 庫明加明星賽後再評估膝傷

經典賽／洋基「法官」賈吉領銜！美國隊30人夢幻名單出爐

MLB／退休後的新工作？克蕭可望擔任NBC球評

相關新聞

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

球員時期被喻為「跑壘專家」的高爾（Terrance Gore），因為手術後的併發症，年僅34歲過世，今天傳出消息後震撼球...

MLB／「百E球隊」白襪還沒開季先失誤 村上宗隆置物櫃名牌遭拼錯

日籍重砲村上宗隆以兩年3400萬美元合約加入白襪隊，一抵達春訓基地就有「驚」喜，看到自己的置物櫃上名字被拼錯，本該是「M...

MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在新球季的工作確定，將為NBC Sports頻道擔任球評，同日確認加...

桌球／張佑安不敵世界第1王楚欽 亞洲盃力拚銅牌

在中國海口舉行的亞洲盃桌球錦標賽，台灣19歲新秀張佑安，今天在男子4強對上現任球王、中國名將王楚欽，在鏖戰33分鐘後，以...

MLB／官網選出世界大賽「夢幻組合」 以NFL海鷹、愛國者拚超級盃為例

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網邀請5位專家從去年未能晉級季後賽的球隊中，選出今年潛在的世界大賽對戰組合，強調「並非...

MLB／村上宗隆明赴春訓基地報到 山本由伸請隊友好好照顧他

日本重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元的合約加盟白襪隊，他預計明天就會前往春訓基地報到，他的日本隊好戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。