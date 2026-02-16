MLB／新賽季投打展望 大谷拚生涯50勝、300轟

大聯盟各隊展開春訓，大谷翔平準備迎接旅美生涯第九季，可望全面恢復投打「二刀流」，只要身體健康、維持正常出賽，不但輕鬆可達三百轟紀錄，成為亞洲球員第一人，也有機會挑戰第五十勝，不難想見這又是大谷充滿魅力的球季。

亞洲好手愈來愈活躍，去年台、日、韓都有球員登上大聯盟，道奇在季後賽連過四關奪冠，「日本三本柱」大谷、山本由伸、佐佐木朗希更是扮演重要角色，今年今井達也、岡本和真、村上宗隆透過入札制，分別加盟太空人、藍鳥、白襪隊，三人合約總值達一億四千八百萬美元，日本職棒實力已獲高度肯定。

大谷生涯八年累積二百八十支全壘打，近三季就有一百五十四轟，去年五十五轟更創個人單季最佳紀錄，目前產量在現役球員排名十九、亞洲第一，今年前半季加入「三百轟俱樂部」沒有太大問題。

另外，大谷完成生涯第二次手肘手術後，去年重新登板，道奇教練團謹慎調度，季末逐漸放寬局數、投球數限制，也首次在季後賽亮相，新球季可望全面復出。

大谷生涯累積剛好一百場先發，戰績卅九勝廿敗、防禦率三，二○二二年在天使隊投出十五勝是代表作，今年首次登板就有機會拿到第四十勝，更可能和日本花卷東高校學長菊池雄星同季加入「五十勝俱樂部」。