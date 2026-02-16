MLB／美媒看好道奇3連霸 列7強敵「提防」

大聯盟新球季將於三月廿六日開打，巨人隊在舊金山主場對洋基隊進行開幕戰，美國媒體最近陸續推出團隊戰力排名，衛冕軍道奇隊評價頂尖，仍是奪冠呼聲最高的強權；洋基在二○○○年完成世界大賽三連霸後，本世紀過了四分之一，未有任何球隊可以達標，道奇在超級球星大谷翔平領軍下，有機會追平這個高難度紀錄。

本世紀目前廿五座世界大賽冠軍由十六隊包辦，紅襪隊擁有四冠最多，二○○四年打破長達八十六年的「貝比魯斯魔咒」後，二○○七、一三、一八年再嘗封王滋味，道奇、巨人隊各有三座冠軍，紅雀、太空人隊都是兩冠；值得一提的是，巨人在二○一○、一二、一四年登頂，五年內三度封王已是驚人成就，但一直沒有球隊能夠完成二連霸，去年道奇終於突破障礙，今年更要挑戰「不可能的任務」續集，能否順利抱回隊史第十冠，無疑是本季賽事最大焦點。

巨人、洋基跨聯盟比賽是開幕日唯一比賽，三月廿七日就有十一個對戰組合登場，道奇將在洛杉磯迎戰響尾蛇隊，去年美聯冠軍藍鳥隊則在開季第三天才出賽，同樣握有主場優勢，在多倫多和運動家隊交手；從美媒戰力分析看來，道奇爭冠主要對手仍是藍鳥，想要完成三連霸絕非易事。

道奇「錢鬥」策略不變，在自由球員市場簽下狄亞茲成為新「守護神」，再補進重量級外野手塔克，光是兩大咖就砸下三億九百萬美元，藍鳥補進三名投手希斯、龐斯、羅傑斯和日本重砲岡本和真，也花了三億三千七百萬美元。大聯盟官網、ＥＳＰＮ在一月分析各隊戰力，這兩隊都是前兩名；ＥＳＰＮ指出，藍鳥去年表現超乎預期，贏得美聯冠軍，多年來追逐頂級自由球員屢屢失利後，在這個休賽期展現出前所未有的積極性。

美媒預測新球季Ａ級球隊，水手、洋基、費城人、紅襪、釀酒人、小熊也不容忽視，「法官」賈吉生涯十年拿過美聯新人王和三座年度ＭＶＰ，而且打擊王、全壘打王、打點王統統包辦，不過打了八次季後賽未獲世界大賽冠軍，洋基在休賽期按兵不動，直到一月才簽回貝林傑。

大聯盟各隊本季維持一百六十二場例行賽，和同區四隊交手五十二場，同聯盟不同區對戰六十二場，另有四十八場跨聯盟比賽，例行賽將在九月廿八日結束，兩天後立刻展開季後賽，世界大賽十月廿四日開打，最晚十一月一日產生冠軍。