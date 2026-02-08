經典賽／《運動畫刊》預測日本打線 大谷翔平打第1棒

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成史上最強陣容，目標奪回冠軍獎盃，但想達成目標也將面臨其他強敵的威脅，美國媒體《運動畫刊》就列出3支最有機會擊敗美國隊的隊伍，包括衛冕軍日本，以及多明尼加、委內瑞拉等隊。

在《運動畫刊》點出的3隊中，日本隊在2023年經典賽以7勝0敗之姿奪冠，本屆預賽和台灣同樣分在預賽C組，參賽30人名單中有一半是上屆經典賽奪冠的成員，且合計有9名大聯盟球員在列，報導內文指出，就算今年大谷翔平只打不投，依舊擁有許多明星球員。

《運動畫刊》也做出先發輪值的預測，投手將由道奇隊球星、去年世界大賽MVP山本由伸領銜，並稱他「以各方面來說都是名副其實的王牌」，再搭配同樣在大聯盟打拚的菅野智之（自由球員）、左投菊池雄星（天使隊），另外點名去年拿下澤村賞的日職火腿隊的投手伊藤大海，「他是目前非大聯盟球員中，世界上最頂尖的投手之一。」

上述4人被預測將組成日本隊的先發輪值，牛棚則由教士隊左投松井裕樹帶頭，搭配日職球星平良海馬和大勢等人。只是平良海馬因左小腿拉傷，是否能參賽仍是未知數。

至於《運動畫刊》預測的先發打線，將大谷翔平放在第1棒，擔任指定打擊，第2棒為中外野手森下翔太（阪神）、第3棒交給大聯盟強打鈴木誠也（小熊）、守右外野，本季挑戰大聯盟的村上宗隆（白襪）連兩屆扛第4棒、守三壘，第5棒也是大聯盟等級的岡本和真（藍鳥），擔任一壘手。

6至9棒則依序為二壘手牧秀悟（橫濱）、左外野手佐藤輝明（阪神）、游擊手小圓海斗（廣島）及捕手若月健矢（歐力士）。