桌球／張佑安不敵世界第1王楚欽 亞洲盃力拚銅牌

中央社／ 台北8日電
張佑安。張佑安IG
在中國海口舉行的亞洲盃桌球錦標賽，台灣19歲新秀張佑安，今天在男子4強對上現任球王、中國名將王楚欽，在鏖戰33分鐘後，以9比11、5比11、5比11、7比11落敗，將力拚銅牌。

桌球世界排名第106名的張佑安，是今年亞洲盃男子4強唯一百名外的黑馬，今天也是他生涯首度對壘王楚欽；根據世界職業桌球大聯盟（WTT）官網統計，王楚欽生涯拿過18座冠軍，張佑安只有1次。

首局開打，張佑安一度取得3比1領先，不過王楚欽隨後追成平手，接著雙方陷入你1分、我1分的拉鋸戰，但王楚欽還是技高一籌，在9比9平手時，靠著發完球的第3拍，直接正手殺球取得領先，順利先收下首局。

第2局起，王楚欽似乎摸清楚張佑安的球路，在2比3落後時，連續幾次中台的主動強攻連得5分超前比分，順利再下一局。

第3局戰況如出一轍，王楚欽在3比2領先時，張佑安先被主審抓了一次發球犯規，讓王楚欽順勢拉出6比1攻勢，輕鬆又收下此局，並取得3比0的絕對優勢。

已經沒有退路的張佑安，在第4局放手一搏，開賽取得5比2領先，但隨後王楚欽靠著出色的反手強攻連得4分超前比數，也迫使張佑安喊出暫停。

只可惜休息過後還是沒能阻止王楚欽的氣勢，被他直接一波5比2攻勢帶走比賽勝利。

落敗的張佑安，將和另一組男子4強，日本名將張本智和及戶上隼輔之間的敗方爭奪銅牌；根據賽史，台灣過去曾3度拿過亞洲盃男子銅牌。

王楚欽 大聯盟
