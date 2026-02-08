MLB／村上宗隆明赴春訓基地報到 山本由伸請隊友好好照顧他

日本重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元的合約加盟白襪隊，他預計明天就會前往春訓基地報到，他的日本隊好戰友、道奇隊日籍投手山本由伸也曾傳訊息給白襪野手瓦加斯（Miguel Vargas），請他「多多照顧」。

村上宗隆近年為日本職棒的重砲代表，2022年寫下單季56轟的日職紀錄，今年轉戰大聯盟，表現十分受關注。即將迎接他第一個大聯盟春訓，白襪野手15日報到全員開訓，但打擊總監富勒（Ryan Fuller） 透露，村上宗隆明天就會現身春訓基地。

富勒指出，非常期待村上宗隆的加入，想給他一些挑戰，看看他會如何應對，也很興奮能和他一起共事、了解他的想法，「最重要的是要記得，這個人是日本有史以來最好的打者之一。」富勒提到，來到大聯盟，村上也知道會遇上一些適應期，但球隊很期待能夠陪他一起調整和度過。

村上宗隆赴美發展，早他兩年來到大聯盟的山本由伸也貼心替他和隊友打招呼，根據先前的美國媒體報導指出，在村上宗隆確定和白襪隊簽約後，山本由伸就傳訊息給自己在道奇的前隊友、目前效力於白襪隊的瓦加斯。

「他是很棒的人。」山本由伸在訊息中告知瓦加斯，村上是很棒的球員，長打能力也很好，希望瓦加斯能好好享受他的表現，也請瓦加斯多多照顧這位日籍砲手。

山本由伸和村上宗隆過去都是日本職棒頂尖選手，也是2023年經典賽日本隊奪冠的成員，今年除了同在大聯盟打拚，開季前還會再次披上國家隊戰袍，攜手再戰經典賽。