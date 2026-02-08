快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

明明想省錢卻愈花愈兇？「少做一事」讓日常採買變成浪費源頭

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／村上宗隆明赴春訓基地報到 山本由伸請隊友好好照顧他

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日本重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元的合約加盟白襪隊。 法新社
日本重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元的合約加盟白襪隊。 法新社

日本重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元的合約加盟白襪隊，他預計明天就會前往春訓基地報到，他的日本隊好戰友、道奇隊日籍投手山本由伸也曾傳訊息給白襪野手瓦加斯（Miguel Vargas），請他「多多照顧」。

村上宗隆近年為日本職棒的重砲代表，2022年寫下單季56轟的日職紀錄，今年轉戰大聯盟，表現十分受關注。即將迎接他第一個大聯盟春訓，白襪野手15日報到全員開訓，但打擊總監富勒（Ryan Fuller） 透露，村上宗隆明天就會現身春訓基地。

富勒指出，非常期待村上宗隆的加入，想給他一些挑戰，看看他會如何應對，也很興奮能和他一起共事、了解他的想法，「最重要的是要記得，這個人是日本有史以來最好的打者之一。」富勒提到，來到大聯盟，村上也知道會遇上一些適應期，但球隊很期待能夠陪他一起調整和度過。

村上宗隆赴美發展，早他兩年來到大聯盟的山本由伸也貼心替他和隊友打招呼，根據先前的美國媒體報導指出，在村上宗隆確定和白襪隊簽約後，山本由伸就傳訊息給自己在道奇的前隊友、目前效力於白襪隊的瓦加斯。

「他是很棒的人。」山本由伸在訊息中告知瓦加斯，村上是很棒的球員，長打能力也很好，希望瓦加斯能好好享受他的表現，也請瓦加斯多多照顧這位日籍砲手。

山本由伸和村上宗隆過去都是日本職棒頂尖選手，也是2023年經典賽日本隊奪冠的成員，今年除了同在大聯盟打拚，開季前還會再次披上國家隊戰袍，攜手再戰經典賽。

山本由伸(左)與村上宗隆。圖截自IG
山本由伸(左)與村上宗隆。圖截自IG

村上宗隆 大聯盟 白襪
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／日媒預測預賽4戰先發 山本由伸首戰對決台灣

MLB／白襪為村上宗隆加裝免治馬桶 期望靠Trajekt發球機修揮空率

MLB／期待村上宗隆帶來新火花 白襪隊友：跟他對決可不有趣

MLB／瘋狂吐槽山本由伸缺席球迷會 大谷翔平：降級小獅子

相關新聞

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

球員時期被喻為「跑壘專家」的高爾（Terrance Gore），因為手術後的併發症，年僅34歲過世，今天傳出消息後震撼球...

MLB／官網選出世界大賽「夢幻組合」 以NFL海鷹、愛國者拚超級盃為例

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網邀請5位專家從去年未能晉級季後賽的球隊中，選出今年潛在的世界大賽對戰組合，強調「並非...

MLB／村上宗隆明赴春訓基地報到 山本由伸請隊友好好照顧他

日本重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元的合約加盟白襪隊，他預計明天就會前往春訓基地報到，他的日本隊好戰...

MLB／獅隊洋投衛蘭德去年在台退休 確定擔任運動家小聯盟教練

去年來台加盟統一獅隊的洋投衛蘭德（Joe Wieland），季中宣布退休後離隊，今天確定擔任運動家隊小聯盟投手復健統籌，...

MLB／美國隊一壘手高史密特 一年約續留洋基

大聯盟2026年春訓即將展開，生涯累積372轟的38歲一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）下一步確定，根據...

MLB／休賽季換第5隊 鄭宗哲轉戰紅襪

24歲旅美內野手、本屆經典賽國手鄭宗哲再次轉隊，今天（7日）被波士頓紅襪隊從國民隊的讓渡名單中挑走，是他休賽季換的第5隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。