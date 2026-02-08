MLB／官網選出世界大賽「夢幻組合」 以NFL海鷹、愛國者拚超級盃為例

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網邀請5位專家從去年未能晉級季後賽的球隊中，選出今年潛在的世界大賽對戰組合，強調「並非不可能、也許可能成真」，最後產生5種結果，2023年遊騎兵隊、響尾蛇隊爭霸戲碼也在其中。

為了增加挑戰性，官網設定附加條件是每隊只能被選中一次，這5個可能的對戰組合分別是金鶯對大都會、太空人對勇士、遊騎兵對響尾蛇、運動家對海盜、皇家對巨人。

官網以明天開打的NFL美式足球第60屆超級盃為例，西雅圖海鷹、新英格蘭愛國者隊交手，將是2015年超級盃戲碼重演；這兩隊近年都歷經艱難時期，本賽季點燃戰火前，海鷹連兩年無緣季後賽，愛國者更是連續3年，包括前年、去年都是4勝13敗（分區排名墊底），今年強勢反彈令人印象深刻。

「這讓我們不禁思考，是否會在大聯盟看到類似情況？」官網指出，聽起來或許有些匪夷所思，但實際上近年已有先例，藍鳥前年分區墊底一路逆襲，去年打到世界大賽第7戰，追溯到2023年遊騎兵、響尾蛇爭霸，兩隊前一季也未拚進季後賽，閃電般逆轉具有歷史意義。

大聯盟各隊春訓倒數，官辦熱身賽將在21日開打，道奇隊去年成為本世紀首支完成世界大賽2連霸的球隊，今年團隊戰力仍被看好，超級球星大谷翔平最近被問到再拚冠軍的心情，他說：「沒想太多，不過確實希望退休後回首往事時，能夠自豪地說，我曾是道奇3連霸的一員，這種感覺一定很棒。」