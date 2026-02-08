MLB／獅隊洋投衛蘭德去年在台退休 確定擔任運動家小聯盟教練

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊新洋投衛蘭德。資料照
統一獅隊新洋投衛蘭德。資料照

去年來台加盟統一獅隊的洋投衛蘭德（Joe Wieland），季中宣布退休後離隊，今天確定擔任運動家小聯盟投手復健統籌，以教練身分重返美國職棒。

衛蘭德過去擁有4年大聯盟資歷，投出1勝6敗、防禦率6.32，他在2017、18年轉戰日本職棒橫濱隊，2019年跳槽南韓職棒起亞虎隊，之後回到美職體系，效力小聯盟、獨立聯盟，也打過墨西哥聯盟，曾在2023年運動家3A，未能再登大聯盟。

衛蘭德去年3月加盟獅隊，在二軍出賽11場（10先發），投出3勝4敗、防禦率3.22，雖以48K奪下二軍三振王，但未有機會登錄一軍，來台4個多月後宣布高掛球鞋，結束18年球員生涯。

運動家今天宣布，衛蘭德擁有廣泛的多國職棒經驗，將負責小聯盟投手復健統籌工作。

運動家 小聯盟 大聯盟
