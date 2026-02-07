快訊

國際名模驚傳陳屍家中！才剛搬家、戀情甜蜜...21歲新星死因初判「自然死亡」

幽靈文獻／用AI造假文獻 學術界正用惰性賭上公信力？

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美國隊一壘手高史密特 一年約續留洋基

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
高史密特。 美聯社
高史密特。 美聯社

大聯盟2026年春訓即將展開，生涯累積372轟的38歲一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）下一步確定，根據多家美國媒體消息，他將以一年約續留洋基隊。

高史密特為2022年國聯MVP，2024年底與洋基隊簽下一年1250萬美金（約4億台幣）的合約，去年球季開季表現出色，但進入5月後狀況逐漸下滑，整季出賽146場，繳出打擊率、上壘率、長打率2成74、3成28、4成03的成績，有10轟、45打點。

季後高史密特成為自由球員，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，洋基隊依然有意再與他續約，但教士隊也加入競爭的行列。儘管有機會到其他隊獲得更大金額的合約，高史密特最終仍屬意留在洋基，如今再簽下一年約。

高史密特為2022年國聯MVP，生涯15年累積372轟、1232分打點，迎接第16個球季之前，昨天大聯盟公布2026年世界棒球經典賽（WBC）參賽名單，高史密特也確定再次披上美國隊戰袍，連兩屆經典賽參戰。

高史密特 洋基
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／美國隊夢幻陣容目標只有奪冠 總管：感謝各球團鼎力相助

經典賽／楚奧特上屆隊長本屆沒位置？ESPN：因評估保險有難度

速滑、花滑、高山滑雪實力強 米蘭冬奧美國有望創紀錄奪16金

經典賽／美國隊豪華陣容堪稱史上最強！美媒直言日本連霸之路挑戰重重

相關新聞

MLB／休賽季換第5隊 鄭宗哲轉戰紅襪

24歲旅美內野手、本屆經典賽國手鄭宗哲再次轉隊，今天（7日）被波士頓紅襪隊從國民隊的讓渡名單中挑走，是他休賽季換的第5隊...

MLB／美國隊一壘手高史密特 一年約續留洋基

大聯盟2026年春訓即將展開，生涯累積372轟的38歲一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）下一步確定，根據...

MLB／史庫柏贏了！年薪10億破薪資仲裁紀錄 空降大聯盟投手第5

老虎隊兩屆塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）薪資仲裁一案傳出已有結果，史庫柏成為贏家，今年年薪將是破紀錄的320...

MLB／「虎王」史庫柏開完仲裁庭 想拿3200萬美元明天揭曉答案

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）和球團針對本季年薪僵持不下，今天已經開完仲裁庭，他如果勝訴將獲得3200...

MLB／韋蘭德、薛則季中復出更猛？官網：這種等級不是史無前例

生涯合計487勝、6座塞揚獎，未來名人堂球員韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）...

MLB／李灝宇連4年參加大聯盟春訓 台灣小將共5人出席

美國職棒底特律老虎隊今天公布大聯盟（MLB）春訓名單，台灣野手李灝宇以40人名單身分入選，也是他連續4年參加，目前已有5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。