MLB／美國隊一壘手高史密特 一年約續留洋基

大聯盟2026年春訓即將展開，生涯累積372轟的38歲一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）下一步確定，根據多家美國媒體消息，他將以一年約續留洋基隊。

高史密特為2022年國聯MVP，2024年底與洋基隊簽下一年1250萬美金（約4億台幣）的合約，去年球季開季表現出色，但進入5月後狀況逐漸下滑，整季出賽146場，繳出打擊率、上壘率、長打率2成74、3成28、4成03的成績，有10轟、45打點。

季後高史密特成為自由球員，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，洋基隊依然有意再與他續約，但教士隊也加入競爭的行列。儘管有機會到其他隊獲得更大金額的合約，高史密特最終仍屬意留在洋基，如今再簽下一年約。

高史密特為2022年國聯MVP，生涯15年累積372轟、1232分打點，迎接第16個球季之前，昨天大聯盟公布2026年世界棒球經典賽（WBC）參賽名單，高史密特也確定再次披上美國隊戰袍，連兩屆經典賽參戰。