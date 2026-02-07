MLB／休賽季換第5隊 鄭宗哲轉戰紅襪

24歲旅美內野手、本屆經典賽國手鄭宗哲再次轉隊，今天（7日）被紅襪隊從國民隊的讓渡名單中挑走，是他休賽季換的第5隊，而因紅襪隊目前40人名單滿編，有可能為了清出空間持續補強，再讓鄭宗哲面臨這個休賽季的第5度DFA。

鄭宗哲去年在海盜隊首度升上大聯盟，有3場出賽紀錄，之後回到3A，打了107場比賽，打擊率2成09。季後遭到海盜隊指定讓渡（DFA），之後開始歷經一連串的「DFA－轉隊」之路，先被光芒隊撿走，之後又遭DFA，接著到大都會、國民隊都是依同樣路徑。

1月底鄭宗哲被國民隊網羅，但兩天後即遭DFA，原本已準備赴美的鄭宗哲回到中華隊集訓備戰經典賽，本週再次準備回美國備戰新球季，但要前往的球隊又不一樣了，被紅襪隊從讓國民隊的渡名單中挑走。

根據美國媒體《MLB Trade Rumors》報導指出，紅襪隊總管布雷斯洛（Craig Breslow）曾表示，很希望能補強球隊的內野守備，鄭宗哲因還有一次下放權，如果有機會留隊，可能也不會有在大聯盟穩定先發的機會，甚至無法搶進開季名單中，但能夠擔任游擊、二壘和三壘的替補，擁有不錯的選球和跑壘能力，若能再提升打擊，有機會在板凳卡位。