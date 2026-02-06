經典賽／20隊唯一沒有大聯盟選手 日媒看捷克「再掀起一股旋風」

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

捷克隊在上屆經典賽打下歷史性首勝，也成為一大話題球隊。本屆捷克隊直接從正賽打起，預賽和中華隊同分在C組，是參賽20隊中唯一沒有大聯盟選手的隊伍，但3年前三振大谷翔平的薩多利亞（Ondrej Satoria），以及「捷克賈吉」赫魯普（Marek Chlup）等選手都將再次參戰。

捷克隊在2023年經典賽由非職業球員的陣容打出驚奇，預賽擊敗中國隊，拿下隊史在經典賽的首勝，最終排名分組4，本屆賽事不需打資格賽直接挺進正賽，預賽將自5日起在東京巨蛋先後對戰南韓、澳洲、中華、日本等隊。

這次捷克隊參賽的表現仍讓外界期待，日本媒體就提到，「他們準備再掀起一股旋風」，參賽30人名單中沒有大聯盟球員，但有不少「熟面孔」，包括正職為消防員的投手史奈德（Martin Schneider），上屆三振大谷翔平的投手薩多利亞也再次入選。

赫魯普則是被稱為「捷克賈吉」，上屆經典賽從佐佐木朗希手中敲出二壘打，隔年與日職讀賣巨人隊簽下育成合約，去年底成為支配下球員，並在一軍出賽2場，季後未獲續約，這次他也再披捷克隊戰袍參與經典賽。 

上屆讓球迷難忘的回憶，還有捷克隊外野手艾斯卡拉（William Escala），在對日本隊一戰遭佐佐木朗希時速近162公里的火球擊中，事後佐佐木朗希帶著兩大袋由塑膠袋裝著的零食親自向他道歉。這次艾斯卡拉也在捷克隊陣中，但佐佐木朗希未參賽。

為了備戰本屆經典賽，捷克代表隊去年底也赴南韓隊和日本隊，分別與南韓代表隊及日本隊進行合計4場的交流賽。 

