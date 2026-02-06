MLB／史庫柏贏了！年薪10億破薪資仲裁紀錄 空降大聯盟投手第5

老虎隊兩屆塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）薪資仲裁一案傳出已有結果，史庫柏成為贏家，今年年薪將是破紀錄的3200萬美元（約台幣10.13億元），在本季大聯盟投手薪資榜上已可排到第5。

史庫柏連兩年豪奪美聯塞揚，去年年薪1015萬美元，今年爭取3200萬美元，而老虎開價1900萬美元，雙方喊價落差1300萬美元寫下薪資仲裁史上最大差距，昨天正式進行仲裁程序，3人仲裁小組同意史庫柏方提出的數字。

史庫柏本季年薪確定為3200萬美元，一舉打破薪資仲裁資格選手最高薪紀錄，超越2024年索托（Juan Soto）於洋基隊締造的3100萬美元。若看實際進入仲裁庭的最高薪案例，原紀錄也來自2024年，為藍鳥隊小葛雷諾獲勝的1990萬美元，史庫柏把紀錄大幅刷新。

史庫柏本季年薪空降大聯盟第5，前4依序為費城人隊惠勒（Zack Wheeler）4200萬美元、遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom）4000萬美元、洋基隊柯爾（Gerrit Cole）3600萬美元、道奇隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）3250萬美元。