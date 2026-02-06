快訊

身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

MLB／史庫柏贏了！年薪10億破薪資仲裁紀錄 空降大聯盟投手第5

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎隊兩屆塞揚強投史庫柏薪資仲裁成為贏家，今年年薪將是破紀錄的3200萬美元。 路透社
老虎隊兩屆塞揚強投史庫柏薪資仲裁成為贏家，今年年薪將是破紀錄的3200萬美元。 路透社

老虎隊兩屆塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）薪資仲裁一案傳出已有結果，史庫柏成為贏家，今年年薪將是破紀錄的3200萬美元（約台幣10.13億元），在本季大聯盟投手薪資榜上已可排到第5。

史庫柏連兩年豪奪美聯塞揚，去年年薪1015萬美元，今年爭取3200萬美元，而老虎開價1900萬美元，雙方喊價落差1300萬美元寫下薪資仲裁史上最大差距，昨天正式進行仲裁程序，3人仲裁小組同意史庫柏方提出的數字。

史庫柏本季年薪確定為3200萬美元，一舉打破薪資仲裁資格選手最高薪紀錄，超越2024年索托（Juan Soto）於洋基隊締造的3100萬美元。若看實際進入仲裁庭的最高薪案例，原紀錄也來自2024年，為藍鳥隊小葛雷諾獲勝的1990萬美元，史庫柏把紀錄大幅刷新。

史庫柏本季年薪空降大聯盟第5，前4依序為費城人隊惠勒（Zack Wheeler）4200萬美元、遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom）4000萬美元、洋基隊柯爾（Gerrit Cole）3600萬美元、道奇隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）3250萬美元。

史庫柏 薪資仲裁 洋基
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

MLB／「虎王」史庫柏開完仲裁庭 想拿3200萬美元明天揭曉答案

MLB／打破道奇史奈爾紀錄！瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎

經典賽／怎麼輸？美國隊秀2塞揚+1MVP持星條旗照片造勢WBC

MLB／官網看好史庫柏合約將破紀錄 超越山本由伸等一堆強投

相關新聞

MLB／史庫柏贏了！年薪10億破薪資仲裁紀錄 空降大聯盟投手第5

老虎隊兩屆塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）薪資仲裁一案傳出已有結果，史庫柏成為贏家，今年年薪將是破紀錄的320...

MLB／「虎王」史庫柏開完仲裁庭 想拿3200萬美元明天揭曉答案

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）和球團針對本季年薪僵持不下，今天已經開完仲裁庭，他如果勝訴將獲得3200...

MLB／韋蘭德、薛則季中復出更猛？官網：這種等級不是史無前例

生涯合計487勝、6座塞揚獎，未來名人堂球員韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）...

MLB／李灝宇連4年參加大聯盟春訓 台灣小將共5人出席

美國職棒底特律老虎隊今天公布大聯盟（MLB）春訓名單，台灣野手李灝宇以40人名單身分入選，也是他連續4年參加，目前已有5...

MLB／教士簽下前洋基好手安都哈 2018年新人王票選只輸大谷

教士隊備戰新球季，今天和30歲內野手安都哈（Miguel Andujar）達成加盟共識，簽下1年400萬美元短 約，附帶...

MLB／大聯盟官網列6位老虎隊春訓關注焦點 李灝宇排第三

前天剛過23歲生日，效力於老虎隊的內野強打李灝宇，今年將首度以40人名單的身份迎接大聯盟春訓，力拚在旅美第6個球季登上最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。