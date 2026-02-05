快訊

MLB／「虎王」史庫柏開完仲裁庭 想拿3200萬美元明天揭曉答案

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
老虎隊王牌投手史庫柏今天已經開完仲裁庭。 路透社
老虎隊王牌投手史庫柏今天已經開完仲裁庭。 路透社

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）和球團針對本季年薪僵持不下，今天已經開完仲裁庭，他如果勝訴將獲得3200萬美元，反之就是1900萬美元，雙方差距是史上最大，明天就會揭曉答案。

史庫柏在老虎6個球季投出54勝37敗、防禦率3.08，前年奪下美聯投手三冠王，抱回生涯首座塞揚獎，去年31先發投出13勝6敗、防禦率2.21，再獲美聯防禦率王、塞揚獎，年薪1015萬美元創下個人單季新高。

史庫柏今年要求的年薪和球團相差1300萬美元，這是1974年大聯盟薪資仲裁制度實施以來，勞資最大薪資差距，因此倍受矚目；美國媒體ESPN指出，史庫柏今天出席薪資仲裁聽證會，由3位仲裁委員組成的仲裁小組，預計將於明天做出裁決。

大都會隊重砲索托（Juan Soto）前年效力洋基隊時，簽下3100萬美元合約，目前是符合薪資仲裁資格的球員中，歷年單季最高薪紀錄。

史庫柏 塞揚獎 薪資仲裁
