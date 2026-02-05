MLB／韋蘭德、薛則季中復出更猛？官網：這種等級不是史無前例

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

生涯合計487勝、6座塞揚獎，未來名人堂球員韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）目前仍是自由球員，大聯盟官網指出，兩人都已年過40，年齡似乎是阻礙因素。

韋蘭德2005年從老虎隊起步，本月20日將滿43歲，生涯20年投出266勝、3553次三振，勝場數在現役投手排名第1；薛則2008年登上響尾蛇隊大聯盟，將在今年7月滿42歲，生涯18年221勝、3489K，勝場數是現役第2。

韋蘭德最近兩季在太空人、巨人隊合計9勝，薛則在遊騎兵、藍鳥隊只有7勝，球界人士認為兩人顛峰期早已過去，很難在整個賽季保持穩定表現。

官網引述不少圈內人士的說法，這兩位重量級投手都沒有退休的想法，還想證明自己的身手，但期望他們在162場比賽保持健康、高效率表現，應是不太可能的事；儘管如此，仍有球隊期待他們做出貢獻」。

一位美聯球團代表表示，對飽受傷病困擾的薛則來說，再等一段時間復出，對他和有意的球隊都有好處，若在4月底簽約，5月開始逐漸恢復狀態，能夠投滿70局左右，將是理想的復出之路。

官網指出，「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）2006年5月以43歲之齡和太空人隊簽約，隔年同樣5月加盟洋基隊，像韋蘭德、薛則這種等級的投手，等到季中才簽約雖不常見，但也不是史無前例，

一位國聯人士透露，韋蘭德、薛則季中回歸或許是不錯的想法，不會完全排除他們短期復出的可能性。

據大聯盟官網報導，原太空人隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）同意與老虎隊簽下3年1.15億美元合約，包含第2年逃脫條款，有望和「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）聯手。 這份

MLB／大谷開心宣傳愛犬Decoy繪本 希望退休後自豪贏過3連霸

道奇隊巨星大谷翔平以童書繪本作家亮相，「Decoy搶救開幕戰」（Decoy Saves Opening Day）已經正式...

經典賽／大谷翔平只打不投有重大因素 傳保險理賠達2.8億美元

由大谷翔平繼續領軍日本武士隊，挑戰世界棒球經典賽（WBC）2連霸，原本幾乎是外界公認的結果，真正的懸念只有一個：他是否會再度以「二刀流」身分，在經典賽登板投球。 這個問題，最終在道奇年度球迷活動

MLB／大聯盟官網列6位老虎隊春訓關注焦點 李灝宇排第三

前天剛過23歲生日，效力於老虎隊的內野強打李灝宇，今年將首度以40人名單的身份迎接大聯盟春訓，力拚在旅美第6個球季登上最...

MLB／李灝宇連4年參加大聯盟春訓 台灣小將共5人出席

美國職棒底特律老虎隊今天公布大聯盟（MLB）春訓名單，台灣野手李灝宇以40人名單身分入選，也是他連續4年參加，目前已有5...

