越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

MLB／教士簽下前洋基好手安都哈 2018年新人王票選只輸大谷

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基時期的安都哈。 路透
洋基時期的安都哈。 路透

教士隊備戰新球季，今天和30歲內野手安都哈（Miguel Andujar）達成加盟共識，簽下1年400萬美元短 約，附帶200萬美元激勵條款。

安都哈2017年從洋基隊展開大聯盟生涯，2022年起先後效力海盜、運動家、紅人隊，生涯9年繳出打擊率2成82、全壘打53支、打點223分的成績，代表作是2018年出賽149場，打擊率2成97、全壘打27支、打點92分，在美聯新人王票選排名第2，不敵當時效力天使隊的大谷翔平

大聯盟官網指出，對於那些仍然希望安都哈重現2018年狀態的人來說，他在去年球季雖因右側腹斜肌拉傷，缺席1個多月，但在運動家、紅人隊出賽94場打擊率3成18、上壘率3成52、長打率4成70，這種表現無疑是非常好的信號。

官網分析，安都哈去年只有10支全壘打，和2018年27轟相去甚遠，但17支二壘打、44分打點，仍然展現出不俗的打擊能力，主要在三壘、左外野和指定打擊輪換出場，守備位置靈活，今年在教士最適合他的位置應是指定打擊。

教士 運動家 洋基 大谷翔平
MLB／教士簽下前洋基好手安都哈 2018年新人王票選只輸大谷

教士隊備戰新球季，今天和30歲內野手安都哈（Miguel Andujar）達成加盟共識，簽下1年400萬美元短 約，附帶...

