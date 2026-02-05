聽新聞
MLB／教士簽下前洋基好手安都哈 2018年新人王票選只輸大谷
教士隊備戰新球季，今天和30歲內野手安都哈（Miguel Andujar）達成加盟共識，簽下1年400萬美元短 約，附帶200萬美元激勵條款。
安都哈2017年從洋基隊展開大聯盟生涯，2022年起先後效力海盜、運動家、紅人隊，生涯9年繳出打擊率2成82、全壘打53支、打點223分的成績，代表作是2018年出賽149場，打擊率2成97、全壘打27支、打點92分，在美聯新人王票選排名第2，不敵當時效力天使隊的大谷翔平。
大聯盟官網指出，對於那些仍然希望安都哈重現2018年狀態的人來說，他在去年球季雖因右側腹斜肌拉傷，缺席1個多月，但在運動家、紅人隊出賽94場打擊率3成18、上壘率3成52、長打率4成70，這種表現無疑是非常好的信號。
官網分析，安都哈去年只有10支全壘打，和2018年27轟相去甚遠，但17支二壘打、44分打點，仍然展現出不俗的打擊能力，主要在三壘、左外野和指定打擊輪換出場，守備位置靈活，今年在教士最適合他的位置應是指定打擊。
