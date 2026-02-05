聽新聞
MLB／李灝宇連4年參加大聯盟春訓 台灣小將共5人出席
底特律老虎隊今天公布大聯盟（MLB）春訓名單，台灣野手李灝宇以40人名單身分入選，也是他連續4年參加，目前已有5名台將參與大聯盟春訓。
李灝宇在2023年還效力費城費城人隊時，就曾在大聯盟春訓留下出賽紀錄，隔年轉戰老虎隊後連2年出賽，相較去年是非40人名單獲邀，今年則是作為40人名單一員參加。
去年球季李灝宇在老虎隊小聯盟（MiLB）3A出賽126場，敲出121支安打，包括14發全壘打，跑出22次盜壘成功，打擊率2成43，成績十分亮眼。
目前旅美的台灣球員中，李灝宇與休士頓太空人隊投手鄧愷威、運動家隊投手莊陳仲敖都將以40人名單身分參加大聯盟春訓，亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉、運動家隊投手林維恩則以非40人名單身分參加。
