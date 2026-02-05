MLB／大聯盟官網列6位老虎隊春訓關注焦點 李灝宇排第三

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大聯盟官網點名6位春訓值得關注的老虎球員，李灝宇被列在第三位。 路透社
前天剛過23歲生日，效力於老虎隊的內野強打李灝宇，今年將首度以40人名單的身份迎接大聯盟春訓，力拚在旅美第6個球季登上最高殿堂。大聯盟官網今天（5日）也點名6位春訓值得關注的老虎球員，李灝宇被列在第三位。

李灝宇過去3年都獲邀參與大聯盟春訓，而去年底被放進老虎隊的40人名單中，今年在春訓的表現更加受到關注，根據大聯盟官網報導指出，李灝宇在去年春訓的表現讓球隊留下深刻印象，但同時在遇到不順時仍容易感到挫折，這也是他之後在球季中學會調整之處。

李灝宇日前被大聯盟官網評為十大潛力新秀三壘手第三名，今年春訓對他來說也格外重要，要用好表現爭取開季就留在大聯盟的機會，尤其在內野手伊巴尼茲（Andy Ibanez）離隊之後，李灝宇更有競爭的空間。

去年李灝宇開季就從3A出發，整季在3A出賽126場，敲出121支安打，有14發全壘打，打下61分打點，跑出22次盜壘成功，都是生涯新高，打擊率2成43。而李灝宇也有機會被選進今年經典賽中華隊名單中，可望繼2023年杭州亞運後再披國家隊戰袍。

