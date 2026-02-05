MLB／打破道奇史奈爾紀錄！瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎

據大聯盟官網報導，原太空人隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）同意與老虎隊簽下3年1.15億美元合約，包含第2年逃脫條款，有望和「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）聯手。

這份合約平均年薪3830萬美元，超越道奇隊史奈爾（Blake Snell）3640萬美元，刷新大聯盟左投紀錄，也是拉丁美洲投手史上最高紀錄。

瓦德茲大聯盟生涯前8年都待在太空人，2度入選明星賽，2022年幫助球隊奪世界大賽冠軍。

瓦德茲非常耐投，自2020年起吃下973局，防禦率3.23。上季先發31場，13勝11敗，192局投出187次三振，防禦率3.66，每局被上壘率1.24。