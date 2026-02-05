快訊

MLB／去年差點為藍鳥跑回致勝分封王 基納法利法跳槽紅襪再戰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
去年世界大賽在第7戰幾乎跑回致勝分的基納法利法，新球季確定轉戰紅襪隊。 美聯社
去年世界大賽在第7戰幾乎跑回致勝分的基納法利法，新球季確定轉戰紅襪隊。 美聯社

去年世界大賽在第7戰幾乎跑回致勝分的基納法利法（Isiah Kiner-Falefa），新球季確定轉戰紅襪隊，簽下1年合約，過去曾經效力的洋基藍鳥隊都變成同區對手。

藍鳥在世界大賽第7戰苦戰11局以4：5落敗，挑戰隊史第3冠失利，9局下1出局滿壘時，基納法利法在本壘前被刺殺出局，未能跑回致勝分；當時「紐約郵報」指出，這位前洋基球員擁有領先優勢卻沒把握，藍鳥可能因此輸掉世界大賽。

但藍鳥總教練史奈德（John Schneider）認為，外界不應將責任全都歸咎於基納法利法，強調他以代跑身分上場，執行教練團的戰術指示。

基納法利法去年在世界大賽差點就能跑回致勝分。 美聯社
基納法利法去年在世界大賽差點就能跑回致勝分。 美聯社

基納法利法邁入生涯第9季，將在3月滿31歲，大聯盟官網指出，他仍是棒界最全面的球員之一，儘管去年主要擔任游擊手、三壘手，但在內野各個位置都有豐富經驗，甚至在遊騎兵隊73場比賽當過捕手。

官網透露，基納法利法去年在季後賽出賽15場，37次打數揮出6支安打，高擊球率、球棒控制能力讓對手難以招架，不過最令人難忘是世界大賽第7戰9局下出局，錯失應為藍鳥贏球的關鍵一分。

